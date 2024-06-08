السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الزمالك يتضامن مع قصواء الخلالي ضد الحملات الأمريكية الصهيونية

قصواء الخلالى
قصواء الخلالى

أعلن حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، تضامنه الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالى، في ضوء الحملة الممنهجة التي تتعرض لها من مراكز إعلامية وأبحاث أمريكية بسبب موقفها من القضية الفلسطينية ورفضها القاطع لكل ما يتم من الكيان الصهيوني بحق الأشقاء بفلسطين.

وأشاد “المندوه” بما تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي مؤكدًا أن مواقفها مشرفة من القضية الفلسطينية وترجمة للموقف الرسمي للدولة المصرية الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض لكل صور تصفية القضية أو تهجير الأشقاء من أراضيهم، مشيرًا إلى أن الإعلام الوطني ومن خلفه جموع المصريين بكافة أطيافهم خلف القيادة السياسية ومن ثم أي استهداف للإعلام الوطني ورموزه مرفوض شكلا ومضمونًا.

وأشار أمين صندوق نادي الزمالك أن جموع الرياضيين في مصر خلف القيادة السياسية المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية وعلى المجتمع الدولي أن يدرك ذلك ويتحرك لوقف العدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كثير من الشعوب الأوروبية والأمريكية بدأت تدرك ذلك أيضا وتتحرك فى تظاهرات رافضة لكل السياسات الأمريكية والصهيونية تجاه الأشقاء بفلسطين ومن ثم استمرار نهج الإعلام الغربي ومراكز الأبحاث الأمريكية في التحريض ضد الفلسطينيين ومن يساندهم من العرب والمصريين أمر لا يجوز الصمت عليهم ومن الواجب مشفه أمام العالم أجمع.

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النائب حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك نادي الزمالك الإعلامية قصواء الخلالى قصواء الخلالي

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