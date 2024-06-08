الحكم على اليوتيوبر أحمد حسن في "التحرش بفتاة" 29 يونيو

حجزت محكمة استئناف الاقتصادية، اليوم السبت، دعوى تعويض مليون جنيه ضد اليوتيوبر أحمد حسن؛ لاتهامه بالتحرش بإحدى الفتيات وطلب إقامة علاقة غير شرعية معها، وصدور قرار نهائي بتغريمه 20 ألف جنيه، لجلسة 29 يونيو، للحكم.

تفاصيل الدعوى

وكان أقام المحامي أشرف فرحات دعوى تعويض ضد اليتيوبر أحمد حسن بعد استلام الحكم النهائي الصادر من محكمة النقض؛ بتأييد حكم المحكمة الاقتصادية بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه، بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

قضت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن 20 ألف جنيه بتهمة التحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.

وكانت المحكمة الاقتصادية قضت، بتغريم اليوتيوبر أحمد حسن مبلغ 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بالتحرش بفتاة عبر المحادثات الإلكترونية.