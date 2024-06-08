السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"صفعة" عمرو دياب في ميزان السوشيال ميديا: أنهى مسيرته بإيده

عمرو دياب فى مقطع
عمرو دياب فى مقطع صفع الشاب خلال حفل الزفاف

أثار مقطع فيديو قصير للفنان عمرو دياب، جدلا واسعا بعد أن  تداوله مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه وهو يصفع أحد المعجبين الذي أراد أن يلتقط معه صورة “سيلفي” في فرح.

وأثار مقطع الفيديو الذي انتشر بسرعة البرق عبر السوشيال ميديا غضب الجمهور الذي وصف بأن هذا الفيديو سيكون هو نهاية الهضبة عمرو دياب، التي كتبها بيديه خاصًة أن هذه الأزمة التي وقع فيها لم تكن الأولى.

وفي أثناء غناء النجم عمرو دياب في حفل الزفاف، اقترب منه أحد الحاضرين، ممسكًا بهاتفه ومطالبا إياه بالوقوف معه للتصوير، ليرده الفنان بصفعه بقوة، وهو الأمر الذي فاجئ المتابعين، ولم يصدر عنه أي رد فعل، حتى انسحب عمرو دياب من أمامه مغادرًا المكان.

هجوم شرس من روّاد السوشيال على عمرو دياب

وكتب حازم يهاب، من روّاد السوشيال على فيديو صفع عمرو دياب لأحد المعجبين معلقًا: "كتب نهايته بأيديه بسبب الفيديو دا"، وعلقت فاطمة حسين النجار على الفيديو ذاته، قائلًة: "ليه يعنى هو عبدالحليم حافظ كل فرح يعمل مشكلة مع الجمهور، عيب كده إيه الغرور ده ياسي عمرو".

 

وتساءل حساب حمل اسم ريفا، من مستخدمي موقع فيسبوك، عن تصرف الفنان عمرو دياب، قائلًة: "ليه كسر الخاطر"، وعلّق محمد علاء: "عادي ده مش اول موقف يحصل منه لجمهوره حتى ولو كان سببه إنه مسك فيه فده طبيعي وكان مفروض يتعامل بشكل تاني غير كدا".

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وبرر أحمد ذكريا، من جمهور الفنان عمرو دياب، عبر موقع التواصل الاجتماعي رد فعل الأخير مع الشاب المعجب قائلًا: "مستغرب محدش خد باله إزاي الشخص ده شده بالطريقة دي اللي هو هتتصور معايا بالعافية فده كان رد فعل عمرو دياب(و اللي مش صح بردو)".

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