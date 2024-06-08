السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انقلاب "مقطورة رخام" على طريق الأوتوستراد في حلوان

انقلاب سيارة مطقورة
انقلاب سيارة مطقورة - آرشيفية

انقلبت سيارة مطقورة محملة بالرخام، بطريق الأوتوستراد بالقرب من مدينة حلوان، ما أدى لظهور كثافات مرورية.

وردت إشارة من النجدة لغرفة عمليات المرور بالقاهرة، مفادها وقوع حادث مروري بطريق الأوتوستراد، بجنوب القاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة مقطورة محملة بالرخام، وظهور كثافات مرورية بسبب الحادث.

ودفعت الإدارة العامة للمرور بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وإعادة حركة السير لطبيعتها مرة آخرى.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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