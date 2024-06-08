السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دبلوماسي سابق: مصر بحاجة إلى تفعيل أكثر للاتفاقيات والتبادل التجاري مع أذربيجان

السفير رخا أحمد حسن
السفير رخا أحمد حسن

قال السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الزيارات التي تكون على مستوى القمة تفتح مجالات للعلاقات بين البلدين، حيث هناك العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين مصر وأذربيجان.

أضاف حسن، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "النيل للأخبار"، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة لمصر وأذربيجان للدولتين المقرر اجتماعها قريبا في مصر بحثت العديد من المشروعات وكيفية ذيارة التبادل التجاري بين البلدين لأن التبادل التجاري كان يتراوح في 2021 لـ42 مليون وليس مليار وكان ميزان التجاري لصالح أذربيجان، وفي العام الماضي كان حوالي 25 أو 26 مليون دولار، وما زال الميزان التجاري في صالح أذربيجان.

أوضح، أننا بحاجة إلى تفعيل أكثر للاتفاقيات وتسهيلات التبادل التجاري، مؤكدًا أن هناك اتفاقية لحماية الاستثمارات في البلدين ولكنها مازالت قليلة، وأذربيجان دولة منتجة للبترول والغاز وبالتالي لديها فائض أموال تستطيع أن تستثمره.

أشار إلى أنه من الممكن أن نقدم لأذربيجان مشروعات للإستثمار سواء في مجال الطاقة الخضراء أو في مجالات صناعية أخرى، موضحًا أن هذا الأمر بحاجة إلى الدخول في دراسات جدوى ومشروعات تقدمها مصر، بجانب طرح عدد من المشروعات يختار منها رجال الأعمال الأذريين ما يناسبهم.
 

النيل للأخبار مستوى القمة مصر أذربيجان تسهيلات التبادل التجاري الاستثمارات الطاقة الخضراء

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