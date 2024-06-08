السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"تعليم سوهاج" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

اجتماع تعليم سوهاج
اجتماع تعليم سوهاج

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، اجتماعًا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة سوهاج بحضور  عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب "، ومديري الإدارات التعليمية؛ للوقوف على التعليمات الوزارية النهائية بشأن الامتحانات، ووضع استراتيجية تنظيمية وشرح الأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والعمل بحيادية تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وعلى قدر جهده في التحصيل الدراسي.

كما أكد وكيل الوزارة، أن المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها استعدت تمامًا لامتحانات الثانوية لهذا العام لخروج أعمال الامتحانات بالشكل المأمول، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين المكلفين بأعمال المراقبة.

استعدادات الثانوية العامة بسوهاج

وأضاف أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، كل فيما يخصه حسب توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتأمين اللجان من الخارج، كما تم التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة بضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لتلقي أي بلاغات عن أي طارئ يؤثر سلبيًا على انتظام الامتحانات وسرعة حل أي مشكلة.

من جهته، أشار سليمان بخيت، وكيل المديرية، إلى أنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية للمدن لتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط لجان الامتحانات.

كما أكد عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية أن جميع امكانيات المديرية تم حشدها وتوظيفها لإنجاح أعمال الامتحانات حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه.

وكذلك أكد عبدالناصر عبدالحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب"، على ضرورة أن يقوم كل طالب بكتابة بياناته بنفسه على ورقة الإجابة، وكذلك عدم مبيت أي من القائمين على أعمال الامتحانات في لجان الامتحانات والإقامة في الاستراحات المخصصة لإقامتهم.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج لهذا العام والتي ستنطلق يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، 74 لجنة بالإضافة إلى 12 لجان احتياطية، سيؤدي فيها 27733 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج الثانوية العامة الإستراحات طلاب المدارس الخاصة سوهاج

مواد متعلقة

"التحالف الوطنى": توزيع لحوم أضاحى على 40 قرية بمحافظة سوهاج

"أوقاف سوهاج" تُطلق أكبر قافلة دعوية بالمحافظة غدًا

3135 محضرًا تموينيًا متنوعًا خلال شهر بسوهاج

نائب محافظ سوهاج يبحث سبل حل شكاوى 148 مواطنًا

توجيهات من محافظ سوهاج بشأن لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيبة جلدية فى سوهاج

التحالف الوطنى يوزع 56 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية فى سوهاج

توريد 136 ألفا و376 طن من القمح إلى شون وصوامع سوهاج

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

"حط إيده على البدلة".. عمرو دياب يصفع معجبًا حاول التقاط سيلفي معه في حفل زفاف

مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل| شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل

عملية معقدة.. جيش الاحتلال يعلن إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة (فيديو)

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة