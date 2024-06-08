"تعليم سوهاج" تنهي استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة

عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، اجتماعًا برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة سوهاج بحضور عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب "، ومديري الإدارات التعليمية؛ للوقوف على التعليمات الوزارية النهائية بشأن الامتحانات، ووضع استراتيجية تنظيمية وشرح الأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام التام بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع والعمل بحيادية تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها وعلى قدر جهده في التحصيل الدراسي.

كما أكد وكيل الوزارة، أن المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها استعدت تمامًا لامتحانات الثانوية لهذا العام لخروج أعمال الامتحانات بالشكل المأمول، كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين المكلفين بأعمال المراقبة.

استعدادات الثانوية العامة بسوهاج

وأضاف أنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، كل فيما يخصه حسب توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لتأمين اللجان من الخارج، كما تم التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة بضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لتلقي أي بلاغات عن أي طارئ يؤثر سلبيًا على انتظام الامتحانات وسرعة حل أي مشكلة.

من جهته، أشار سليمان بخيت، وكيل المديرية، إلى أنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية للمدن لتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين ورفع الإشغالات بمحيط لجان الامتحانات.

كما أكد عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية أن جميع امكانيات المديرية تم حشدها وتوظيفها لإنجاح أعمال الامتحانات حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه.

وكذلك أكد عبدالناصر عبدالحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب"، على ضرورة أن يقوم كل طالب بكتابة بياناته بنفسه على ورقة الإجابة، وكذلك عدم مبيت أي من القائمين على أعمال الامتحانات في لجان الامتحانات والإقامة في الاستراحات المخصصة لإقامتهم.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج لهذا العام والتي ستنطلق يوم الإثنين 10 يونيو الجاري، 74 لجنة بالإضافة إلى 12 لجان احتياطية، سيؤدي فيها 27733 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.