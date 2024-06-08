السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط عاطلين خدرا طفلا لسرقة "توك توك" في القاهرة

عاطلين
عاطلين

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من خلال حملة مكبرة شنتها بمختلف قطاعاتها من ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة النزهة حال استقلالهما مركبة  “توك توك” قيادة أحدهما ومحاولتهما الهرب وبصحبتهما طفل فاقد الوعي.

بمواجهة العاطلين أقرا بأن الطفل قائد مركبة “التوك توك” المضبوطة وأنهما خدراه بقصد سرقتها والاستيلاء على هاتفه المحمول، كما أقرا بأنهما كانا في سبيلهما لإلقاء المجني عليه في إحدى المناطق النائية، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 3 أشخاص لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة الظاهر لقيامهم بسرقة متعلقات تاجر خردة عبارة عن هاتف محمول، مبلغ مالى بأسلوب انتحال الصفة حال تواجده بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبحوزتهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات- طبنجة صوت- هاتفان محمولان أحدهما خاص بالمجنى عليه والآخر مجهول المصدر.

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، كما اعترفوا بارتكاب واقعة سرقة بذات الأسلوب، كما تم ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر حال شروعه في سرقة سيارة، وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص في سرقة السيارات والدراجات النارية، وأقر بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى، كما أقر بالتصرف في كافة المسروقات بالبيع لعملائه سيئي النية 3 عاطلين تم ضبطهم وضبط السيارات والدراجات النارية المُبلغ بسرقتها، وأقروا بعلمهم بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة.

 

اجهزة الامن ضبط العناصر الإجرامية جرائم السرقات ضبط 3 أشخاص

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