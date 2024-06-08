قبل الامتحانات.. "تعليم القاهرة" تعلن 5 نصائح لطلاب الثانوية العامة

قدمت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، 5 نصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة، قبل بدء ماراثون الامتحانات المقرر بعد غدا الإثنين، لأداء المواد غير المضافة للمجموع، وسط إجراءات أمنية مشددة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة

وتضمنت النصائح:

-احرص على التواجد مبكرًا أمام لجنة الامتحان.

-يحظر استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة.

-التزم بالهدوء التام داخل اللجنة لعدم تعطيل

سير الامتحان.

-الغش أو محاولة الغش يعرضك لعقوبات صارمة تصل إلى إلغاء الإمتحان.

-عند بدء الامتحان لا تنظر حولك وحاول التركيز فى ورقة امتحانك.

-راجع إجاباتك أكثر من مرة وتأكد من حل جميع النقاط.

كان قد عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، اجتماعًا، مع مديرى المديريات التعليمية، بجميع المحافظات،عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ للوقوف على الاستعدادات والتعليمات النهائية الخاصة بامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ والحرص على حسن سير وانتظام الامتحانات، والتى من المقرر أن تبدأ يوم الاثنين الموافق ١٠ يونيو الجارى.

ووجه حجازى بأن تكون الامتحانات منضبطة، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات المكثفة من أجل ضمان انتظام سير منظومة الامتحانات وحصول كل طالب على حقه، بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، متمنيًا التوفيق لجميع الطلاب.

وقال الوزير إن الطلاب الذين يؤدون الامتحان أبنائنا جميعًا، موجهًا مديري المديريات بتوجيه السادة المراقبين بضرورة التحلي بالمسئولية خلال سير الامتحانات والعمل على توفير الهدوء داخل اللجان؛ وذلك حفاظًا على مصلحة أبنائنا الطلاب.

كما أكد الدكتور رضا حجازي، أن امتحانات الثانوية العامة مهمة وطنية، مشددًا على مديري المديريات التعليمية، بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة بشأن عقد الامتحان، مشددًا على منع الغش بكافة أنواعه داخل اللجان، وعدم التجاوز مع الطلاب المخالفين لذلك والتعامل معهم بحكمة وهدوء في تنفيذ اللوائح المنظمة لمواجهة الغش، بما يضمن انضباط سير الامتحانات، مؤكدًا أن تقييم مديرى المديريات سيأتى فى ضوء أدائهم خلال الامتحانات السابقة وامتحانات شهادة الثانوية العامة.

نصائح التعليم لطلاب الثانوية العامة

نصائح التعليم لطلاب الثانوية العامة