السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لوحتا "ج أ ن - 1" و"س ه ر – 1" المميزة.. السعر من نصف مليون جنيه

لوحة سيارة مميزة
لوحة سيارة مميزة - أرشيفية

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية، عن مزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 485 ألف جنيه، تحمل رقم ( ج أ ن- 1 ) وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص، وينتهي التزايد عليها 9 يونيو.

كما يجري المزايدة على لوحة معدنية مميزة للسيارات، سعرها وصل 515 ألف جنيه تحمل رقم "س ه ر – 1"  وحتى الآن متزايد عليها 3 أشخاص، وينتهي التزايد عليها 10 يونيو.

وأتاحت لجميع المواطنين الدخول في مزاد للحصول على لوحة معدنية مميزة للسيارات من خلال عرض مجموعة من أرقام اللوحات المعدنية الخاصة بالمركبات، ويتم الحصول عليها من خلال الخطوات التالية:

1 - الدخول على الموقع من بوابة مرور مصر الإلكترونية ثم الضغط على لوحتك.

2- تسجيل الدخول على الموقع أولًا عن طريق إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح في الحقول التي ستظهر لك، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

3- الضغط على "كون لوحتك الآن".

4- كتابة أرقام وحروف لوحتك التي ترغب بشرائها، ثم الضغط على "بحث".

5- يتم إرسال طلبك لإدارة الموقع، ويتم إدراجها في اللوحات المتاحة للمزاد في أقرب وقت.

6- في حالة الفوز باللوحة، يمكنك الدفع عن طريق بطاقتك الائتمانية، أو سداد نقدي في أحد فروع البنوك.

 

بوابة مرور مصر الإلكترونية لوحة معدنية مميزة س ه ر – 1 ج أ ن- 1 أرقام اللوحات المعدنية

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