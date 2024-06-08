السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الليلة.. قصر عابدين يرفع لافتة "كامل العدد" في حفل عمر خيرت

الموسيقار عمر خيرت
الموسيقار عمر خيرت

يلتقى الموسيقار العالمي عمر خيرت، بجمهوره، مساء اليوم السبت، من خلال حفل موسيقي ضخم، يحييه داخل قصر عابدين التاريخي، برفقة الأوركسترا الموسيقية الخاصة به وقيادة المايسترو العالمي ناير ناجي، وذلك تحت عنوان "40 سنة عمر خيرت" احتفالًا بمسيرته الطويلة وعطائه الفني والموسيقى لمصر والوطن العربى، تحت رعاية وزارة السياحة والآثار المصرية، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

قصر عابدين يرفع لافتة "كامل العدد" في حفل عمر خيرت 

ويقام الحفل تحت شعار "كامل العدد" خاصة أن تذاكره نفدت بالكامل فور طرحها من قبل الجهة المنظمة على الموقع الإلكترونى التابع لها وانقسمت أسعار التذاكر إلى 4 فئات: الأولى بمبلغ 5000 جنيه، والثانية بقيمة 3500 جنيه، والثالثة بمبلغ 2750 جنيهًا، أما الرابعة والأخيرة فبقيمة 1500 جنيه.

برنامج حفل عمر خيرت في قصر عابدين 

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة يقدّم عمر خيرت خلاله روائع من مقطوعاته الفنية الساحرة المليئة بالمشاعر والذكريات التي ينتظرها جمهوره فى كل حفلاته الفنية، والتي قدَّمها طيلة مشواره الفني العريق، منها: "زى الهوا، وضمير ابلة حكمت، وقضية عم احمد، وجه القمر، وإعدام ميت، والخواجة عبدالقادر، والنوم في العسل، وصابر يا عم صابر، ومافيا، وعارفة، و100 سنة سينما"، وغيرهم.

وتشارك المطربة ريهام عبد الحكيم، خلال الحفل لتكون مفاجأة الموسيقار الكبير لجمهوره، وتتغنى بالرائعة الشهيرة "فيها حاجة حلوة".

شروط دخول الجمهور حفل عمر خيرت بقصر عابدين 

وكان من المفترض أن يحضر الجمهور الحفل بالزي الرسمي، لكن نظرا لظروف الطقس كتبت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت في قصر عابدين في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «نظرًا لموجة الحر الشديدة سوف يتم السماح للضيوف بعدم التقيد بالزي الرسمي، وذلك بعدما كان من أول شروط حضور الحفل هو الالتزام بالملابس الرسمية»، فى حين التشديد على تطبيق باقى الشروط الخاصة بالحفل وهى  الالتزام بالدخول من الأماكن المخصصة ولا يوجد انتظار للسيارات، ممنوع دخول المأكولات والمشروبات إلى المسرح، والالتزام بالجلوس طوال فقرات الحفل الفنية.

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