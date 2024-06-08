السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توريد 605 آلاف طن قمح لشون وصوامع الشرقية

توريد القمح
توريد القمح

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي من خلال تنفيذ العديد من مشروعات التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مُثمّنًا جهود المزارعين في زراعة محصول القمح وتحقيق الأمن الغذائي المصري كونه مادة غذائية أساسية لمعظم شعوب الأرض.

من جانبها، أوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، أن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٦٠٥٤٨٧ طنًا و٦٧٠ كيلو قمح إلى مواقع التخزين بنطاق المحافظة.

وشددت وكيلة وزارة التموين بالشرقية، على أن تكون درجه نظافة القمح الواردة على السيارة بدرجة نظافة واحدة وفي حالة الحمولات التي تحتوي على قطعتين (وش ومقطورة) أن يكون وزن المقطورة منفصلًا عن وزن الوش ويدون في محضر الفرز الوزن ودرجة النظافة للمقطورة.

ووجَّه المحافظ بضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد كذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

توريد محصول القمح بالشرقية

وفي سياقٍ متصل، أوضح المهندس حسين أحمد طلعت وكيل وزارة الزراعة، أن ما تم حصاده من محصول القمح بلغ ٣٤٩٥١ فدانًا حتى الآن، علمًا بأن مساحة القمح المنزرعة هذا العام بلغت ٣٩٤١٤٦ فدانًا، لافتًا إلى ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كل التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وتعتبر محافظة الشرقية في صدارة محافظات مصر التي تنتج القمح وتزرعه، وتحتل المحافظة المركز الأول في زراعة وإنتاج القمح سنويًا على مستوى محافظات مصر.

وقال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إنه قد تمت زيادة زراعة القمح بالمحافظة هذا العام بمقدار 14 ألف فدان عن العام الماضي، مؤكدًا أنه قد تمت زراعة 394 ألف فدان و149 بمحصول القمح هذا العام.

وأضاف أنه تم تشكيل لجان المرور الدوري والمتابعة على زراعات القمح وجميع الحقول بجميع مراكز المحافظة للحصول على أفضل إنتاجية.

القطاع الزراعي المحاصيل الاستراتيجية توريد القمح مواقع التخزين محصول القمح

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