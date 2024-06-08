السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

13 يونيو.. استكمال محاكمة ربة منزل وعشيقها في قتل ابنتها

محاكمة
محاكمة

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل أولى جلسات محاكمة الأم وعشيقها، على خلفية اتهامهما بقتل الطفلة "ريتاج"، بمدينة نصر لجلسة 13 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهما تهمة قتل طفلة بعد تعذيبها في مدينة نصر.

كشف أمر الإحالة، تفاصيل مقتل الطفلة “ريتاج” على يد عشيق والدتها في مدينة نصر، بسلك كهربائي بعد وصلة تعذيب، بسبب معاناة المجني عليها من التبول اللاإرادي.

محكمة جنايات جنايات القاهرة التجمع الخامس أولى جلسات محاكمة الأم وعشيقها مرافعة

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