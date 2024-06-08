نصائح من أوائل الثانوية العامة السنوات الماضية.. كيف اجتازوا فترة الامتحانات بتفوق؟

يومان يفصلنا عن انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لذلك يستعرض موقع الدستور أبرز النصائح والتجارب التي شاركها أوائل الثانوية العامة حول كيفية التحضير للامتحانات، وتنظيم الوقت، والتعامل مع التوتر، وغيرها من العوامل التي ساعدتهم على تحقيق النجاح الباهر، وباتباع هذه النصائح، يمكن لطلاب الثانوية العامة الاستعداد بشكل أفضل والمضي قدمًا نحو التميز.

نصائح من أوائل الثانوية العامة السنوات الماضية

تنظيم الوقت بفعالية: أوصى الأوائل بعمل جدول دراسي محدد يتضمن ساعات مذاكرة لكل مادة، مع تخصيص وقت للمراجعة وحل الأسئلة، وأخذ فترات راحة قصيرة بين جلسات الدراسة الطويلة لتحسين التركيز والاحتفاظ بالمعلومات.

تنويع طرق المذاكرة: من خلال المذاكرة والمراجعة بالورقة والقلم، للاستفادة من الخرائط الذهنية لتنظيم المعلومات بطريقة سهلة وبصرية، والانخراط في جلسات مذاكرة جماعية مع زملاء الدراسة لتبادل الأفكار وحل الأسئلة الصعبة.

التعامل مع القلق والتوتر: من خلال ممارسة تقنيات التنفس العميق، والتأمل، واليوجا لتخفيف التوتر، والتحدث مع الأهل والأصدقاء للتعبير عن المخاوف والحصول على الدعم المعنوي.

التغذية والنوم: من خلال تناول وجبات غذائية متوازنة تتضمن الفواكه، والخضروات، والبروتينات، وتجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية والكافيين، والالتزام بنوم منتظم والحصول على 7-8 ساعات من النوم يوميًا لضمان التركيز واليقظة خلال ايام الامتحانات.

المراجعة الجيدة: من خلال مراجعة المواد بشكل دوري بدلًا من الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، وحل أسئلة من امتحانات السنوات الماضية للتعرف على شكل الامتحان

التفاؤل والتحفيز الذاتي: من خلال الحفاظ على التفكير الإيجابي وتجنب السلبية التي قد تؤثر على الأداء

إدارة الوقت أثناء الامتحان: من خلال قراءة تعليمات الامتحان والأسئلة بتمعن قبل البدء، وتخصيص وقت محدد لكل سؤال والتأكد من ترك وقت لمراجعة الإجابات، بالإضافة إلى عدم التوقف كثيرًا أمام الأسئلة غير المعروفة والتعلم من الأخطاء وتجنبها في الامتحانات التالية.