السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

د. محمد الضوينى وكيل
د. محمد الضوينى وكيل الأزهر

اعتمد د. محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏بنسبة نجاح (٨٢.٦٠%) للابتدائية و٧٦.٨٧% للإعدادية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (١٩٤٢٦٣) تلميذا وتلميذة، حضر منهم (١٩٢٠٠١)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٥٨٥٩٤) بنسبة (٨٢.٦٠%)، ويبلغ عدد من لهم دور ثان (٣٥٦٦٩) تلميذا وتلميذة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٧٧٦٥٦) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٧٣٤٤٨) وبلغ إجمالي الناجحين (١٣٣٣٣٣) بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان (٤٤٣٢١) طالبا وطالبة.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للناجحين وطالبهم باستمرار التفوق ومواصلة الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:https://www.azhar.eg/splash.html

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

عاجل| شيرين رضا تعلن اعتزالها الفن

مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

"حط إيده على البدلة".. عمرو دياب يصفع معجبًا حاول التقاط سيلفي معه في حفل زفاف

رابط مفتوح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الصف الثالث الإعدادي الأزهري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عبدالبصير

السمات الأساسية للشخصية المصرية

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

زعيم حزب الوحدة الوطنية المعارض.. تأثير استقالة جانتس على إسرائيل

عملية معقدة.. جيش الاحتلال يعلن إنقاذ 4 محتجزين إسرائيليين في غزة (فيديو)

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة