وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية

اعتمد د. محمد الضويني وكيل الأزهر، اليوم؛ نتيجة الدور الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية ‏بنسبة نجاح (٨٢.٦٠%) للابتدائية و٧٦.٨٧% للإعدادية.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في العام الدراسي الحالي بالشهادة الابتدائية (١٩٤٢٦٣) تلميذا وتلميذة، حضر منهم (١٩٢٠٠١)، وبلغ إجمالي الناجحين (١٥٨٥٩٤) بنسبة (٨٢.٦٠%)، ويبلغ عدد من لهم دور ثان (٣٥٦٦٩) تلميذا وتلميذة.

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (١٧٧٦٥٦) طالبا وطالبة، حضر منهم (١٧٣٤٤٨) وبلغ إجمالي الناجحين (١٣٣٣٣٣) بنسبة ٧٦.٨٧%، ومن لهم دور ثان (٤٤٣٢١) طالبا وطالبة.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للناجحين وطالبهم باستمرار التفوق ومواصلة الجد والاجتهاد، ليكونوا خير معين لأمتهم ووطنهم، قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها في العالم كافة.

ووجه وكيل الأزهر بنشر النتيجة على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من معرفة النتيجة من خلال بوابة الأزهر من خلال الرابط التالي:https://www.azhar.eg/splash.html