وفد من السفارة الألمانية يزور الجامعة المصرية اليابانية لبحث التعاون المشترك

استضافت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (E-JUST) بالإسكندرية، وفدا ألمانيًا رفيع المستوى من السفارة الألمانية لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

ضم الوفد كل من لورينا موهر، رئيسة قسم العلوم بالسفارة الألمانية في القاهرة؛ والدكتور كارستن والبينر، مدير المكتب الإقليمي لل DAAD في القاهرة؛ وفاطمة سليمان، نائب مدير المكتب الإقليمي لـ DAAD في القاهرة؛ وماتياس رويتر من مكتب ال DAAD في القاهرة؛ والسيدة هدى المحجوب، رئيسة مكتب القاهرة لجامعة برلين الحره (Freie universitat Berlin).

استقبل الوفد الدكتور هاني هلال، رئيس مجلس الأمناء ووزير التعليم العالي والبحث العلمى الاسبق؛ والدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور هاشيموتو شوجي، النائب الأول للشؤون الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، وبحضور لفيف من عمداء الكليات بالجامعة، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).

خلال اللقاء تم تقديم عرضًا تعريفيًا حول الجامعة ونشأتها بالتعاون بين حكومتي مصر واليابان كما تم استعراض أهم البرامج الدراسية التي تقدمها كليات الجامعة والمنح الدراسية، وكيفية دعم الجامعة للصناعة كمركز للتميز.

من جانبهم، أبدى أعضاء الوفد الألماني اهتمامًا كبيرًا بمعرفة المزيد عن الجامعة، مؤكدين على أهمية التبادل الثقافي.

وأكد الدكتور هاني هلال والدكتور عمرو عدلي على أهمية التبادل الثقافي ليس فقط داخل الجامعة ولكن كفكرة عامة للشباب.

وفي ختام الزيارة، أجرى الوفد بجولة تفقدية في الجامعة زار خلالها مركز د.أحمد الجوهري للتميز البحثي وعدد من معامل الجامعة، بالإضافة إلى مكتبة السفيرة فايزة ابو النجا المركزية.

وتعد هذه الزيارة خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات والجهود التعاونية بين الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمؤسسات الأكاديمية الألمانية.

جانب من زيارة الوفد الألماني للجامعة المصرية اليابانية

جانب من زيارة الوفد الألماني للجامعة المصرية اليابانية

جانب من زيارة الوفد الألماني للجامعة المصرية اليابانية

جانب من زيارة الوفد الألماني للجامعة المصرية اليابانية