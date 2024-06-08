السبت 08 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة" مرور مفاجئ على نقطتى الإسعاف بالكيلو 58 و41 بـ"مصر إسكندرية الصحراوى"

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة العمل على رفع كفاءة نقطتي إسعاف الكيلو 58 والكيلو 41 الواقعتين على طريق «مصر إسكندرية الصحراوي».

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة أجراها الدكتور خالد عبدالغفار لعدد من نقاط الإسعاف أثناء مروره على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، اليوم السبت، لاستكمال جولته الميدانية من محافظة البحيرة إلى مطروح، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية بالمدن الساحلية، والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتزامن مع قرب احتفالات عيد الأضحى المبارك، وزيادة تردد المواطنين على تلك المدن خلال فصل الصيف.

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وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد مبنى نقطة إسعاف الكيلو 58، معربًا عن استيائه من المبنى الذي لم يخضع لأي تطوير منذ عام 2008، موجهًا الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير لشئون المشروعات القومية، بسرعة تطوير المبنى وتجهيزه بكل سبل المعيشة للعاملين بالنقطة.

نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع مروره المفاجئ أثناء خط سير الزيارة بتفقد نقطة إسعاف الكيلو 41 بطريق مصر إسكندرية الصحراوي، والجار العمل على تطويرها للعمل بنموذج سيارتين، موجهًا بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتجديد الفرش غير الطبي للعاملين من الطاقم الإسعافي.

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رافق الوزير خلال زيارته بمحافظتي البحيرة ومطروح، الدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة لشئون المشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب، رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة والحرجة، والدكتور محمد فوزي، مدير إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بالوزارة.

جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
جانب من جولة وزير الصحة
الصحة المنشآت الصحية جودة الخدمات الإسعاف البحيرة مطروح مصر اسكندرية الصحراوي

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