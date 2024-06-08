توريد 470 ألف طن قمح بصوامع الوادي الجديد

أعلن الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، عن استلام 470 ألف طن من محصول القمح من مزارع المحافظة حتى الآن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي.

وتم توريد 470 ألفًا و592 طنًا بصوامع الوادي الجديد، وجاءت كالتالي: صومعة الخارجة إجمالي المُورَّد إليها 40 ألفًا 578 طنًا، وصومعة العوينات إجمالي الموَّرد إليها 60 ألفًا و811 طنًا، والقمح المحلي المنقول لمطاحن الوادي الجديد بإجمالي 101 ألفًا و861 طنًا، وإجمالي المشحون خارج المحافظة 351 ألفًا 091 طنًا.

توريد القمح لشون وصوامع الوادي الجديد

وأكد وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الدولة نجحت في استغلال المقومات التنموية الشاسعة بالوادي الجديد، في زراعة محاصيل استراتيجية أهمها محصول القمح، مؤكدًا أن الدولة خلال السنوات الماضية تمكنت من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين في مركز الخارجة بطاقة استيعابية 45 ألف طن وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60 ألف طن.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة، أن صوامع الغلال ونقاط استلام محصول القمح بالوادي الجديد يواصلان استلام محصول القمح من المزارعين والموردين، حيث تضم المحافظة 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 إردبًا للفدان.

وتشمل نقاط استلام القمح بالمحافظة صومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.