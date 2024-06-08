محافظ الغربية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف طريق الشين - قطور

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، جولة تفقدية صباح اليوم؛ لمتابعة الأعمال الجارية بطريقيِّ كفور بلشاي بكفر الزيات بسيون وطريق الشين - قطور؛ للوقوف على مستجدات الأعمال وذلك من أجل تذليل جميع العقبات والانتهاء من أعمال الرصف والتطوير في الموعد المحدد وطبقًا لأعلى المعايير.

بدأت الجولة بتفقد الأعمال الجارية في تأهيل ورصف طريق كفور بلشاي كفر الزيات - بسيون بطول إجمالي ٢١٠٠ م ابتداءً من نهاية المرصوف حديثًا بطول ٥٠٠ م حتى مدخل كفور بلشاي ومسافة تاليها بطول ١٣٠٠ م حتى ثلاجة الفردوس باتجاه بسيون ومسافة أخرى أمام قرية دقرن بطول ٣٠٠ م ومتوسط عرض ٧،٥ م، مؤكدًا أن المحافظة تعمل جاهدة على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة.

تطوير ورفع كفاءة الطرق بالغربية

وأكد المحافظ أن رصف الطريق أتى استجابةً لمطالب أهالي القرية بعد مُعاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق، مشيرًا إلى أهمية الطريق كمحور مروري مهم يربط بين مركزيِّ كفر الزيات وبسيون.

واستمرت الجولة لتفقد مستجدات الأعمال في تأهيل ورصف، طريق الشين قطور بطول 8 كم نظرًا لأهميته القصوى كمحور مروري يربط بين مدينة قطور والقرى والعزب التابعة له ومنعًا لوقوع حوادث بهذا الطريق حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

وأكد المحافظ أن رصف الطرق أتى استجابة لمطالب أهالي مركز قطور بعد مُعاناة استمرت سنوات طويلة لسوء الحالة الفنية للطريق.

وخلال الجولة، شدد المحافظ على ضرورة متابعة الأعمال والانتهاء منها في أسرع وقت لضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتسريع وتيرة الأعمال.