السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية تهيئة الأجواء في المنزل خلال امتحانات الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

يبدأ ماراثون امتحانات الثانوية العامة بعد غدًا الاثنين الموافق 10 يونيو، ويصبح إعداد المنزل لتهيئة الأجواء للطلاب أمرًا بالغ الأهمية، وتلعب الأجواء المنزلية المناسبة دورًا كبيرًا في تحسين التركيز والتحصيل الدراسي للطلاب خلال هذه الفترة الحرجة.

ونتيجة لذلك نناقش الطرق الفعّالة التي يمكن للعائلات من خلالها توفير بيئة منزلية مثالية تساعد الطلاب على التركيز والمذاكرة بفاعلية، مع تقليل التوتر والقلق المصاحبين لفترة الامتحانات.

خلق بيئة هادئة ومنظمة

تقليل الضوضاء من خلال الحرص على تقليل الضوضاء في المنزل خلال أوقات المذاكرة والمراجعة، ويمكن استخدام سدادات الأذن أو السماعات العازلة للضوضاء إذا لزم الأمر، بالإضافة إلى تخصيص مساحة دراسة من خلال توفير مكان مخصص للدراسة يكون خاليًا من المشتتات ومجهزًا بالأدوات اللازمة.

دعم الجدول الزمني للطالب

تشجيع الروتين الثابت من خلال مساعدة الطالب على الالتزام بجدول زمني منتظم للدراسة والنوم، وتشجيع الطالب على أخذ فترات راحة قصيرة بين جلسات المذاكرة لتجنب الإرهاق.

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تقديم الدعم النفسي والعاطفي 

الاستماع والدعم من خلال الاستماع إلى مخاوف الطالب وتشجيعه بشكل مستمر، وتفهم الضغوطات التي يمر بها الطالب وتقديم الدعم العاطفي المناسب.

توفير التغذية السليمة

تقديم وجبات صحية متوازنة تحتوي على الفواكه والخضروات والبروتينات والكربوهيدرات، وتقليل تناول الطالب للكافيين والسكر قبل النوم.

تشجيع النشاط البدني

التمارين الرياضية من خلال تشجيع الطالب على ممارسة بعض التمارين الخفيفة للحفاظ على النشاط البدني وتحسين المزاج، وتوجيه الطالب لممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوجا.

التعامل مع التوتر والقلق

تعليم الطالب تقنيات التنفس العميق والاسترخاء لتقليل التوتر، وتحفيزه على التفكير بإيجابية وتجنب التفكير السلبي

الاستعداد ليوم الامتحان

مساعدة الطالب في تجهيز كل ما يحتاجه ليوم الامتحان من أدوات وأوراق، والتأكيد على أهمية النوم الجيد في الليلة التي تسبق الامتحان لضمان اليقظة والتركيز.

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