السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مخدرات وأسلحة بحوزة عناصر إجرامية في حملات أمنية بالقاهرة

ضبط متهمين
ضبط متهمين

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (1.600 كيلو جرام لمخدر الهيروين)، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2 سلاح أبيض)، وضبط سيدة "لها معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة دار السلام، وبحوزتها (1.500 كيلو جرام من مخدر الأستروكس).

وأسفرت الجهود عن ضبط 3 عناصر إجرامية بدائرة قسم شرطة القطامية، وبحوزتهم (1.750 كيلو جرام لمخدر الحشيش)، وضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الهيروين - فرد خرطوش - ميزان حساس).

كما تم ضبط عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزته (3 كيلو جرامات لمخدر الأستروكس- ميزان حساس)، وضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته (3 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - فرد خرطوش).

الأجهزة الأمنية عنصر إجرامي قسم شرطة السلام أول مخدر الهيروين مخدر الحشيش

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