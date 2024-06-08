السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد انتقال كيليان مبابى إلى ريال مدريد.. أغلى 10 صفقات مجانية تسويقيًا

كيليان مبابي
كيليان مبابي

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، قائمة أغلى الصفقات المجانية من حيث القيمة التسويقية.

كان نادي ريال مدريد قد نجح في الحصول على خدمات كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع كيليان مبابي، بعقد لمدة 5 سنوات، وشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

أغلى 10 صفقات مجانية تسويقيًا

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والمدربين، عن قائمة أغلى الصفقات المجانية من حيث القيمة التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي

انضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بالمجان في صيف 2024، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 180 مليون يورو.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي

انضم ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو.

3- الإيطالي جيانلويجي دوناروما 

انضم جيانلويجي دوناروما إلى صفوف باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع ميلان.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو.

4- النمساوي ديفيد ألابا

انضم ديفيد ألابا إلى صفوف ريال مدريد بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 55 مليون يورو.

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي

انضم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف بايرن ميونخ بالمجان في صيف 2014، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

txt

بعد ضم مبابي.. ماذا قدم اللاعبون الفرنسيون في ريال مدريد؟

txt

كلاكيت ثانى مرة.. منتخب بولندا يستبعد ميليك من بطولة يورو 2024 للإصابة

6- السلوفاكي ميلان سكرينيار

انضم ميلان سكرينيار إلى صفوف باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

7- الفرنسي بول بوجبا

انضم بول بوجبا إلى صفوف يوفنتوس بالمجان في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 48 مليون يورو.

8- الإيفواري فرانك كيسي

انضم فرانك كيسي إلى صفوف برشلونة بالمجان في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع ميلان.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

9- الهولندي ممفيس ديباي

انضم ممفيس ديباي إلى صفوف برشلونة بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع ليون.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

10- الألماني أنطونيو روديجر

انضم أنطونيو روديجر إلى صفوف ريال مدريد بالمجان في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.

مبابي كيليان مبابي ريال مدريد صفقات مجانية باريس سان جيرمان ليونيل ميسى

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت 8-6-2024 والقنوات الناقلة

كلاكيت ثانى مرة.. منتخب بولندا يستبعد ميليك من بطولة يورو 2024 للإصابة

سولشاير يقترب من العودة للتدريب من خلال بوابة ليستر سيتى

الإيطالى أليجرى يحدد شروطه للتدريب فى الدورى السعودى

هانز فليك يحسم مستقبل رافينيا مع برشلونة

هل يرحل مارسيل كولر عن الأهلى لتدريب منتخب أوروبى؟

قبل موقعة الليلة.. تعرف على القيمة التسويقية لمنتخبى مصر وبوركينا فاسو

التاريخ ينحاز للفراعنة.. منتخب مصر لا يعرف الهزيمة أمام بوركينا فاسو

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

أسعار الخبز المدعم والحر والفينو بعد القرار الأخير للحكومة.. وعدد الأرغفة المستحقة للفرد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

عاجل| مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة

هيئة البث الإسرائيلية: ثمن الحرب مع حزب الله سيكون باهظًا

تفكك ائتلاف نتنياهو.. جانتس يعلن انسحابه من حكومة الحرب خلال ساعات