بعد انتقال كيليان مبابى إلى ريال مدريد.. أغلى 10 صفقات مجانية تسويقيًا

تصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنضم حديثًا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني، قائمة أغلى الصفقات المجانية من حيث القيمة التسويقية.

كان نادي ريال مدريد قد نجح في الحصول على خدمات كيليان مبابي، في صفقة انتقال حر بالمجان، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأعلن نادي ريال مدريد تعاقده مع كيليان مبابي، بعقد لمدة 5 سنوات، وشرط جزائي بقيمة مليار يورو.

أغلى 10 صفقات مجانية تسويقيًا

وكشف موقع "ترانسفير ماركت" العالمي، المتخصص في إحصائيات وأرقام اللاعبين والمدربين، عن قائمة أغلى الصفقات المجانية من حيث القيمة التسويقية، وذلك على النحو التالي:

1- الفرنسي كيليان مبابي

انضم كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد بالمجان في صيف 2024، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان.

وتبلغ القيمة التسويقية للاعب 180 مليون يورو.

2- الأرجنتيني ليونيل ميسي

انضم ليونيل ميسي إلى صفوف باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 80 مليون يورو.

3- الإيطالي جيانلويجي دوناروما

انضم جيانلويجي دوناروما إلى صفوف باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع ميلان.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 60 مليون يورو.

4- النمساوي ديفيد ألابا

انضم ديفيد ألابا إلى صفوف ريال مدريد بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع بايرن ميونخ.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 55 مليون يورو.

5- البولندي روبرت ليفاندوفسكي

انضم روبرت ليفاندوفسكي إلى صفوف بايرن ميونخ بالمجان في صيف 2014، بعد انتهاء عقده مع بروسيا دورتموند.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

6- السلوفاكي ميلان سكرينيار

انضم ميلان سكرينيار إلى صفوف باريس سان جيرمان بالمجان في صيف 2023، بعد انتهاء عقده مع إنتر ميلان.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 50 مليون يورو.

7- الفرنسي بول بوجبا

انضم بول بوجبا إلى صفوف يوفنتوس بالمجان في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع مانشستر يونايتد.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 48 مليون يورو.

8- الإيفواري فرانك كيسي

انضم فرانك كيسي إلى صفوف برشلونة بالمجان في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع ميلان.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

9- الهولندي ممفيس ديباي

انضم ممفيس ديباي إلى صفوف برشلونة بالمجان في صيف 2021، بعد انتهاء عقده مع ليون.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 45 مليون يورو.

10- الألماني أنطونيو روديجر

انضم أنطونيو روديجر إلى صفوف ريال مدريد بالمجان في صيف 2022، بعد انتهاء عقده مع تشيلسي.

وكان حينها تبلغ قيمته التسويقية 40 مليون يورو.