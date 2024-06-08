"أونروا": الأوضاع الصحية فى غزة كارثية بسبب نقص إمدادات الوقود

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأوضاع الصحية في غزة كارثية بسبب نقص إمدادات الوقود.

وأضافت حمدان، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قصف الاحتلال على المستشفيات يزيد من صعوبة الأوضاع في غزة، منوهًة بأن القطاع يشهد سوء تغذية عامة، خاصة بين الأطفال.

نقص لقاحات الأطفال

وأوضحت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، أن القطاع يعاني نقصا شديدا في لقاحات الأطفال، لافتة إلى أن الحركة بين المنشآت والمحافظات لنقل المواد الغذائية والإغاثية ليس بالأمر السهل، بل تشهد خطورة عالية، فضلًا عن نقص الوقود الذي تحتاجه هذه المركبات، معقبة: "كل هذا يضع عراقيل في تقديم الاستجابة الإنسانية، لكن نحن مصممون على تقديم الخدمات لسكان القطاع".

وتابعت: الظروف تسوء يومًا تلو الآخر، مشيرة إلى أن أونروا تسعى لتقديم خدماتها رغم قلة الموارد، وصعوبة الظروف التي يعاني من موظفي المنظمة.