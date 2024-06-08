السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أونروا": الأوضاع الصحية فى غزة كارثية بسبب نقص إمدادات الوقود

إيناس حمدان
إيناس حمدان

قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأوضاع الصحية في غزة كارثية بسبب نقص إمدادات الوقود.

وأضافت حمدان، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قصف الاحتلال على المستشفيات يزيد من صعوبة الأوضاع في غزة، منوهًة بأن القطاع يشهد سوء تغذية عامة، خاصة بين الأطفال.

نقص لقاحات الأطفال

وأوضحت القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في "أونروا"، أن القطاع يعاني نقصا شديدا في لقاحات الأطفال، لافتة إلى أن الحركة بين المنشآت والمحافظات لنقل المواد الغذائية والإغاثية ليس بالأمر السهل، بل تشهد خطورة عالية، فضلًا عن نقص الوقود الذي تحتاجه هذه المركبات، معقبة: "كل هذا يضع عراقيل في تقديم الاستجابة الإنسانية، لكن نحن مصممون على تقديم الخدمات لسكان القطاع".

وتابعت: الظروف تسوء يومًا تلو الآخر، مشيرة إلى أن أونروا تسعى لتقديم خدماتها رغم قلة الموارد، وصعوبة الظروف التي يعاني من موظفي المنظمة.

غزة الأوضاع الصحية في غزة نقص إمدادات الوقود إمدادات الوقود الأوضاع الصحية في غزة كارثية أونروا إيناس حمدان القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في أونروا

مواد متعلقة

الإغاثة الطبية بغزة: نشهد أوضاعًا كارثية.. ونفتقر أدنى الخدمات الأساسية

الفصائل الفلسطينية تستهدف طائرة "أباتشى" شرق مدينة رفح

اتحاد كمال الأجسام: "حضور مدهش" ولاعبين فوق 70 عاما ببطولة إفريقيا

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستخدم قذائف محرمة دوليًا فى عدوانه على غزة

ليست رفاهية.. 3 مخاطر تهدد الجلد دون واقى الشمس

بث مباشر.. الرئيس السيسى يستقبل نظيره الأذرى بقصر الاتحادية

منخفض جوى جديد يضرب البلاد.. "الأرصاد" تكشف الموعد

خبير علاقات دولية: القضية الفلسطينية فى قلب أجندة السياسة الخارجية المصرية

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

أسعار الخبز المدعم والحر والفينو بعد القرار الأخير للحكومة.. وعدد الأرغفة المستحقة للفرد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

عاجل| مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة

هيئة البث الإسرائيلية: ثمن الحرب مع حزب الله سيكون باهظًا

تفكك ائتلاف نتنياهو.. جانتس يعلن انسحابه من حكومة الحرب خلال ساعات