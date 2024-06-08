بينهم مبابى ورونالدو.. 5 نجوم منتظر تألقهم فى يورو 2024

أيام قليلة وتنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”، التي تقام في ألمانيا، رسميا، اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ.

والمنتظر أن تشهد البطولة تألق العديد من اللاعبين الذين قدموا موسما مميزا مع أنديتهم، وهو ما يستعرضه “الدستور” في السطور التالية.

كيليان مبابي

يستعد قائد منتخب فرنسا والمنضم حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، للتتويج بأول بطولة أوروبية له مع الديوك الفرنسية.

مبابي قدم موسما استثنائيًا مع سان جيرمان وتوج بالثنائية المحلية كما قدم موسما فرديًا وبات ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية.

شارك مبابي في 48 لقاء بجميع المسابقات وساهم في 54 هدفًا بواقع تسجيله 44 هدفًا وصنع 10.

ثنائي إنجلترا

يدخل جود بيلينجهام نجم ريال مدريد والمتوج بدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الملكي، وعينه على البطولة الأوروبية ليتصدر المرشحين للظفر بالكرة الذهبية.

بيلينجهام قدم موسما رائعا مع النادي الملكي وتوج بلقبي الدوري ودوري الأبطال، كما فرض نفسه كهداف للفريق.

صاحب الـ 20 عامًا يشارك لأول مرة في بطولة يورو وساهم في 36 هدفًا خلال 42 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 13.

بينما يأتي خلفه كول بالمر كواحد من المرشحين أن يلمع نجمهم في اليورو، بعد موسم استثنائي مع البلوز في الدوري الإنجليزي.

بالمر الذي انضم لتشيلسي هذا الصيف فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي البريميرليج حيث ساهم في 42 هدفًا في 48 لقاء بواقع تسجيله 27 هدفًا وصنع 15.

فلوريان فيرتز

نجم باير ليفركوزن الألماني والمتوج بالثنائية المحلية هذا الموسم، فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.

فيرتز قاد ليفركوزن في موسم استثنائي مع كتيبة المدرب تشابي ألونسو وحطموا الرقم القياسي في العدد المتتالي من المباريات بدون خسارة.

ويعول المانشافت على تألف فيرتز في يورو 2024، حيث ساهم في 38 هدفًا بـ 49 لقاء بواقع تسجيله 18 وصناعته لـ 20.

كريستيانو رونالدو

بعد أداء باهت في آخر بطولة مجمعة بمونديال 2022، يسعى رونالدو لمسح هذه الذكريات بتقديم بطولة مميزة ومختلفة مع البرتغال في يورو 2024.

ويدخل قائد النصر السعودي البطولة بعدما استعاد مستواه وقدم موسما مميزا، حيث شارك في 45 لقاء وساهم في 57 هدفًا بواقع تسجيله 44 وصناعته 13.