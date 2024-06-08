السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بينهم مبابى ورونالدو.. 5 نجوم منتظر تألقهم فى يورو 2024

بيلينجهام ومبابي
بيلينجهام ومبابي

أيام قليلة وتنطلق النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا “يورو 2024”، التي تقام في ألمانيا، رسميا، اعتبارًا من 14 يونيو في أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ.

والمنتظر أن تشهد البطولة تألق العديد من اللاعبين الذين قدموا موسما مميزا مع أنديتهم، وهو ما يستعرضه “الدستور” في السطور التالية.

كيليان مبابي

يستعد قائد منتخب فرنسا والمنضم حديثًا لصفوف ريال مدريد الإسباني، للتتويج بأول بطولة أوروبية له مع الديوك الفرنسية.

مبابي قدم موسما استثنائيًا مع سان جيرمان وتوج بالثنائية المحلية كما قدم موسما فرديًا وبات ضمن المرشحين للتتويج بالكرة الذهبية.

شارك مبابي في 48 لقاء بجميع المسابقات وساهم في 54 هدفًا بواقع تسجيله 44 هدفًا وصنع 10.

ثنائي إنجلترا

يدخل جود بيلينجهام نجم ريال مدريد والمتوج بدوري أبطال أوروبا في موسمه الأول مع الملكي، وعينه على البطولة الأوروبية ليتصدر المرشحين للظفر بالكرة الذهبية.

بيلينجهام قدم موسما رائعا مع النادي الملكي وتوج بلقبي الدوري ودوري الأبطال، كما فرض نفسه كهداف للفريق.

صاحب الـ 20 عامًا يشارك لأول مرة في بطولة يورو وساهم في 36 هدفًا خلال 42 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، حيث سجل 23 هدفًا وصنع 13.

بينما يأتي خلفه كول بالمر كواحد من المرشحين أن يلمع نجمهم في اليورو، بعد موسم استثنائي مع البلوز في الدوري الإنجليزي.

بالمر الذي انضم لتشيلسي هذا الصيف فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي البريميرليج حيث ساهم في 42 هدفًا في 48 لقاء بواقع تسجيله 27 هدفًا وصنع 15.

فلوريان فيرتز

نجم باير ليفركوزن الألماني والمتوج بالثنائية المحلية هذا الموسم، فرض نفسه كواحد من أفضل لاعبي الوسط في العالم.

فيرتز قاد ليفركوزن في موسم استثنائي مع كتيبة المدرب تشابي ألونسو وحطموا الرقم القياسي في العدد المتتالي من المباريات بدون خسارة.

ويعول المانشافت على تألف فيرتز في يورو 2024، حيث ساهم في 38 هدفًا بـ 49 لقاء بواقع تسجيله 18 وصناعته لـ 20.

كريستيانو رونالدو

بعد أداء باهت في آخر بطولة مجمعة بمونديال 2022، يسعى رونالدو لمسح هذه الذكريات بتقديم بطولة مميزة ومختلفة مع البرتغال في يورو 2024.

ويدخل قائد النصر السعودي البطولة بعدما استعاد مستواه وقدم موسما مميزا، حيث شارك في 45 لقاء وساهم في 57 هدفًا بواقع تسجيله 44 وصناعته 13.

يورو 2024 أمم أوروبا المانيا مبابي بيلينجهام فيرتز

مواد متعلقة

رسميا.. ناجلسمان يعلن قائمة منتخب ألمانيا النهائية في يورو 2024

أبرز الغائبين عن بطولة يورو 2024

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

أسعار الخبز المدعم والحر والفينو بعد القرار الأخير للحكومة.. وعدد الأرغفة المستحقة للفرد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

عاجل| مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة

هيئة البث الإسرائيلية: ثمن الحرب مع حزب الله سيكون باهظًا

تفكك ائتلاف نتنياهو.. جانتس يعلن انسحابه من حكومة الحرب خلال ساعات