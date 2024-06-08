"القومية لسلامة الغذاء" توقع بروتوكول تعاون مع الكونغو الديمقراطية

وقَّع الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ونظيره الكونغولي كريستيان نتومبا مدير عام هيئة تنظيم الأدوية بالكونغو الديمقراطية، افتراضيًا على بروتوكول تعاون الذي يهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين في جميع مجالات الرقابة على سلامة الغذاء وتداوله والآليات والأنظمة الخاصة بذلك، وبوجه خاص في المجالات ذات الصلة بإجراءات تقييم المطابقة والاعتراف المتبادل بالأداء الرقابي للسلطات المختصة والتكافؤ للالتزام بتطبيقها من قبل أجهزة التفتيش والرقابة على سلامة الغذاء في البلدين.

جاء ذلك بحضور كاسونجو موسينجا سفير جمهورية الكونغو الديمقراطية بالقاهرة، والسفير هشام المقود، سفير مصر فى الكونغو بكنشاسا.

تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الخبرات

وتشهد العلاقات بين مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتحديدًا في السنوات الأخيرة، تطورًا إيجابيًا وتناميًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، ويُعد مجال سلامة الغذاء من المجالات المهمة التي تحظى باهتمام البلدين، والتي يمكن أن تدفع بالتعاون بين البلدين نحو آفاق مستقبلية للتنمية المستدامة والاستثمارات في مجال الصناعات الغذائية والزراعية.

وفي إطار سعي الهيئة الدائم للتعاون المثمر مع الدول الإفريقية الشقيقة، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية التي وجهت بضرورة التغلب على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي ليس فقط من أجل مصر بل من أجل القارة الإفريقية بأكملها، وكذلك زيادة تنافسية المنتجات الغذائية المصرية واستهداف أسواق تصديرية جديدة.

ورش تدريبية لرفع كفاءة العاملين

ويهدف البروتوكول إلى التعاون في مجال التدريب المشترك لرفع كفاءة العاملين وذلك من خلال إعداد البرامج والورش التدريبية، فضلًا عن التعاون في مجال إجراء الدراسات العلمية والأبحاث وعقد الندوات والمؤتمرات الدورية في البلدين، وذلك للوقوف على التطورات التي طرأت على التشريعات الغذائية والأساليب الرقابية الحديثة على الغذاء.

ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات بين الطرفين في مجال تقييم المخاطر وطرق الفحص والاختبار وتقييم النتائج، وطرق الكشف عن ملوثات الغذاء، وذلك وفقًا للقواعد والضوابط المنصوص عليها في التشريعات الدولية المنظمة لسلامة الغذاء وتداوله، هذا بالإضافة إلى تدعيم الاستفادة من الخدمات التي يقدمها كل من الطرفين للمصدرين والمستوردين ودراسة السوق المحلية في كلا البلدين لتحديد احتياجات المستهلك من الأغذية وذلك لزيادة حجم الصادرات والواردات بين البلدين.

وسيتم متابعة تنفيذ بنود هذا البروتوكول والوقوف على ما يعترض التنفيذ من عقبات والعمل على إزالتها وذلك من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم عناصر فنية وقانونية من الطرفين، تجتمع كل ستة أشهر بالتناوب في كل من البلدين أو بناءً على طلب أحد الطرفين لبحث أي تطورات أو مستجدات وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا البروتوكول.

وتعتزم الهيئة القومية لسلامة الغذاء في المرحلة القادمة إبرام العديد من اتفاقيات التعاون مع نظيراتها في الدول الإفريقية الشقيقة بهدف تحقيق التكامل والاتساق المصري الإفريقي في سياسات سلامة الغذاء والنظم الرقابية على الأغذية، كأحد مخرجات منتدى كبار مسئولي السلطات المعنية بسلامة الغذاء بإفريقيا، والذي انعقد بالعاصمة الإدارية في الفترة من 11 – 13 أكتوبر 2023 ونظمته الهيئة القومية لسلامة الغذاء.