السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ بورسعيد يناقش ملفات مشتركة مع رئيس "تعاونيات الإسكان"

جانب من زيارة اللواء
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد

استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اللواء وليد فاروق البارودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، بديوان عام المحافظة، مع الوفد المرافق من الهيئة؛ على هامش حضور ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانية لمحافظة بورسعيد.

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة  لتعاونيات البناء والإسكان

ورحب محافظ بورسعيد بزيارة رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان لمحافظة بورسعيد، مستعرضا مستجدات التعاون بين المحافظة والهيئة، كما تم مناقشة عددا من الملفات المشتركة بين الجانبين.

ووجه اللواء وليد البارودي، الشكر لمحافظ بورسعيد، مؤكدا أن هناك تعاون كبير ومثمر بين المحافظة والهيئة، والتواصل مستمر مع الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لإنجاز مزيد من مشروعات التعاون المشتركة مع المحافظة.

ومن المقرر أن يشهد محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان فعاليات ختام الدورة التدريبية لأعضاء مجالس إدارات الجمعيات التعاونية الإسكانية لمحافظة بورسعيد.

وفي شأن آخر، افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعمال تطوير ورفع كفاءة " نادي المعارف " بحي العرب، وذلك ضمن جهود تطوير الأندية الرياضية المخصصة للطلاب، لتنمية مهاراتهم وتوفير مناطق مجهزة على أعلى مستوى لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة للطلاب، جاء ذلك بحضور الدكتورة هالة عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي المعارف ورئيس الإدارة المركزية للتعليم العام بوزارة التربية والتعليم، والاستاذ محمود بدوي مدير التعليم العام، والاستاذ فوزي الوالي رئيس حي العرب.

وتفقد محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدها نادي المعارف، مشيرا إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة وتطوير الملاعب الرياضية للأطفال، وإقامة مسطحات خضراء، من النجيلة الطبيعية الصديقة للبيئة للحفاظ علي صحه وسلامه الطلاب، ورفع كفاءة سور النادي،  ضمن خطة المحافظة لتوفير مناخ آمن لجميع الطلاب ولتشجيعهم على ممارسة الرياضة، والأنشطة المتنوعة.

كما التقى محافظ بورسعيد، الطلاب والطالبات خلال تواجدهم بالنادي، مستمعا إلى آرائهم في التطويرالذي شهده النادي، مؤكدا على أهمية ممارسة الأنشطة الرياضية التي تثري وجدان وشخصية الطلاب، وتسهم في تنمية الأذهان، وأكد المحافظ الاستمرار في تطوير مختلف المنشآت الرياضية والتعليمية، من أجل أبنائنا،  وتوفير كل سبل الراحة لهم.

جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
جانب من زيارة اللواء وليد فاروق البارودي لمحافظ بورسعيد
بورسعيد الاسكان أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد هيئة التعاونيات البناء والإسكان

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