المجلس التصديري للصناعات الهندسية يُعلن إطلاق النسخة الثانية من بعثة "EPS"

أعلن المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إطلاق النسخة الثانية من بعثة "Egypt Power Show (EPS)"، والتي تعد أكبر بعثة مشتريين فى قطاع الصناعات الكهربائية والمقرر لها 15 يوليو 2024، بالتعاون مع التمثيل التجارى والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإنجاح النسخة الثانية من البعثة.

القطاعات المشاركة

وأضاف المجلس التصديري، في بيان، اليوم، أن الدورة الثانية من بعثة "EPS" تضم قطاعات الصناعات الكهربائية والكابلات والعدادات ووحدات الإضاءة والمولدات والتكييفات، ومن المقررعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وأكثر من 40 مشترى دولي من 16 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

وأشار المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إلى أنه من المقرر يومي 16 و17 يوليو تنظيم زيارات ميدانية للمشترين الدوليين إلى المصانع الهندسية المشاركة، للتعرف على الإمكانيات الصناعية للشركات المصرية وبحث سبل التعاون المشترك وتوقيع العقود التصديرية.

وكشف المجلس عن قائمة الدول الإفريقية المشاركة في بعثة "EPS"، وهي السنغال وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية وأوغندا وغانا وزامبيا، حيث تعتبر السوق الأفريقية ضمن أكبر الأسواق التى يستهدفها المجلس ويركز عليها خلال الفترة الحالية.

وأعلن المجلس التصديري، مشاركة عدد من الدول العربية منها تونس والجزائر والبحرين والسعودية والعراق وليبيا وعمان والأردن، ومن الدول الأوروبية يشارك مشترين من دول جمهورية التشيك وإيطاليا وهولندا وإنجلترا.