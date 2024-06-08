رسميًا.. باير ليفركوزن يضم لاعب رين الفرنسى حتى 2029

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعاقده رسميا مع جانويل بيلوسيان، لاعب رين الفرنسي، حتي عام 2029، وذلك حسبما ذكر في بيان رسمي.

وقال النادي الألماني في بيان نشره عبر موقعه الرسمي: “سينضم اللاعب الدولي الفرنسي تحت 21 عامًا جانويل بيلوسيان إلى بطل ألمانيا والفائز بكأس ألمانيا باير ليفركوزن من فريق استاد رين في الدوري الفرنسي بداية من لموسم المقبل”.

وأشار البيان، إلى أن وقع الظهير البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يمكنه أيضًا اللعب في قلب الدفاع، وقع عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2029.

وشارك جانويل بيلوسيان، مع رين، في 27 مباراة في كافة المنافسات المحلية والقارية، وصنع خلالها هدفا وحيدا.

من جانبه، قال سايمون رولفس، المدير الرياضي لباير ليفركوزن في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "جانويل بيلوسيان موهبة عظيمة ولكنه يتمتع بالفعل بخبرة كبيرة على أعلى مستوى في فرنسا. لديه القدرة على التمرير بشكل جيد ويتمتع أيضًا بروح رياضية متميزة".

وأضاف رولفس: "لقد تم توقيع جانويل على المدى الطويل، سيجلب لنا الكثير من السعادة في السنوات المقبلة ولديه القدرة على أن يصبح لاعبًا مهمًا لباير ليفركوزن".

ومن جانبه، قال بيلوسيان، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "بالطبع، كان هناك اتصال مع ليفركوزن لفترة طويلة. إنه أمر لا يصدق بالنسبة لي أن أتمكن من الانضمام إلى الفائز بالثنائية الألمانية".

وأضاف: "إنني أتطلع إلى ذلك وإلى الجماهير والملعب في ليفركوزن. لقد شاهدت مباريات الفريق الأوروبية على شاشة التليفزيون والطريقة التي لعبوا بها كانت رائعة حقًا."

وتوج باير ليفركوزن، بلقب الدوري الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن احتل صدارة الترتيب برصيد 90 نقطة.

كما توج الفريق بلقب كأس ألمانيا، عقب فوزه في المباراة النهائية على كايزر سلاوترن، بهدف دون رد.