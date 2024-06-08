خبير اقتصادى: برنامج التنمية المحلية فى الصعيد أحدث طفرة تنموية

قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تجربة تنموية ستكون مثالا يحتذى به في كل دول القارة الإفريقية، موضحا أن الصعيد جرى استهدافه بتمويلات ضخمة جدًا لرفع مستوى معيشة سكانه.

وأضاف البهواشي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هذا المشروع خلق طفرة تنموية في هذه المحافظات من خلال التجمعات العمرانية والمجتمعات الصناعية والتمكين الاقتصادي للسكان من خلال إتاحة فرص عمل وإتاحة مشروعات صغيرة وتمويلها من خلال وزارة التنمية المحلية والاستفادة من المزايا النسبية التي تمتلكها كل محافظة.

تنفيذ 5130 مشروعًا فى الصعيد

وتابع الخبير الاقتصادي أن كل هذه الأمور أسهمت في نجاح المشروع، موضحا أن محافظات الصعيد الأربع.. قنا، سوهاج، أسيوط، المنيا، كانت الأكثر في نسب البطالة والأقل في المشروعات التنموية والخدمات المقدمة للمواطن، لذلك جرى استهدافها في بداية البرنامج وهو الوضع الذي تغير الآن.