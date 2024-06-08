السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها.. تحرك أممى ضد نتنياهو وحكومة الاحتلال

نتنياهو
نتنياهو

قال نهاد أبو غوش الباحث في الشئون الإسرائيلية، إن إسرائيل تتملص من أي اتفاق لوقف الحرب، لأنها لم تحقق أيًا من أهداف الحرب. 

وأضاف عبر "القاهرة الإخبارية"، أن نتنياهو لم يحقق أيًا من أهداف حربه على غزة، ولكنه نجح في تحويل قطاع غزة إلى جحيم، حيث تم قتل أكثر من 37 ألف شهيد، وغالبًا بينهم 70% أطفال ونساء، وهو عدد كبير جدًا ليس له علاقة بعمليات القتال ولا نمكن أن نعتبره أخطاء فردية.

القتل والخراب وتجويع المدنيين كانت من أهداف الحرب الإسرائيلية

وتابع: "من الواضح أن ما حدث من خراب وقتل كان هدفًا للحرب، وتحويل قطاع غزة إلى حالة كارثية كان من أهداف الحرب، وأسهمت في ذلك العقوبات التي تفرضها إسرائيل على 2 مليون ونصف شخص، والتي تضاف إلى القتل والدمار والتخريب".
وعن إدراج إسرائيل بقائمة عالمية لـ"مرتكبي الانتهاكات ضد الأطفال"، قال إنها خطوة تأخرت كثيرًا لأن ما نشهده من فظائع كان قديمًا وليس هو وليد اللحظة، لافتًا إلى أن ما نشهده في قطاع غزة من حرب تعد السادسة من نوعها في تاريخ الدولة الفلسطينية.
وأوضح: "لدينا 530 شهيدًا منهم 20% أطفال، ويوجد لدينا قرار يضاف إلى سلسلة القرارات الدولية الهامة الأخرى وهو قرار المدعي العام للعدل الدولية بإصدار مذكرة اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".
وأكد نهاد أبو غوش، الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن إسرائيل لم تتمكن من الإفلات هذه المرة من العقاب، لأنه لا يوجد أحد فوق القانون، مرددًا: "إسرائيل ستدفع ثمن جرائمها".


 

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