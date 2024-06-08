ضبط مزور يدير كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص فى الإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى- على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان، ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية، وكتب دراسية مجهولة المصدر، وجهاز حاسب آلي "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.