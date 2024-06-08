السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط مزور يدير كيانًا تعليميًا وهميًا دون ترخيص فى الإسكندرية

ضبط مزور
ضبط مزور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية، للنصب والاحتيال على المواطنين ومنحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية والترويج لنشاطه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى- على خلاف الحقيقة- مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته شهادات وكارنيهات دراسية منسوبة للكيان، ودفاتر إيصالات تحصيل نقدية، وكتب دراسية مجهولة المصدر، وجهاز حاسب آلي "بفحصه فنيًا تبين احتواؤه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي". 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية جرائم النصب والاحتيال المواطنين معلومات وتحريات مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

الداخلية توجه ضربة جديدة لمافيا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى

ضبط قواد يستغل السيدات فى ممارسة الدعارة  بالإسكندرية

مقطع متداول لواقعة خطف هاتف مواطن بالساحل.. والأمن يتدخل

سقوط مزور يدير كيانًا وهميًا للنصب على المواطنين فى الوايلى

177 مخالفة للمحلات غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة

مصدر أمنى يوضح حقيقة زيادة أسعار وثائق الأحوال المدنية

2662 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط قضايا نقد أجنبى غير مشروع بـ11 مليون جنيه

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

أسعار الخبز المدعم والحر والفينو بعد القرار الأخير للحكومة.. وعدد الأرغفة المستحقة للفرد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

عاجل| مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة

هيئة البث الإسرائيلية: ثمن الحرب مع حزب الله سيكون باهظًا

تفكك ائتلاف نتنياهو.. جانتس يعلن انسحابه من حكومة الحرب خلال ساعات