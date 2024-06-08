سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار

شهد سعر الريال السعودي اليوم استقرارًا ملحوظًا في منتصف تعاملات السبت 8 يونيو 2024، ليسجل متوسط 12.60 جنيه في مصر، مع حلول أداء مناسك الحج واهتمام الحجاج بمعرفة سعر الريال السعودي، وبالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للقطاع المصرفي خلال يوميِّ الجمعة والسبت من كل أسبوع.

سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 يونيو 2024

ويرصد "الدستور" من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجَّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.65 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.66 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.67 للشراء ونحو 12.70 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.66 للشراء 12.69 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.60 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجَّل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.59 للشراء ونحو 12.68 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.63 للشراء ونحو 12.66 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.57 للشراء ونحو 12.70 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية، اليوم نحو 12.65 للشراء ونحو 12.69 للبيع.

سجَّل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم السيت 8 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.904 ليرة سورية اليوم السبت 8 يونيو 2024.

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