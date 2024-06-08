موعد وقفة عرفات 1445 وأبرز الأدعية المستجابة

موعد وقفة عرفات 1445 من أكثر الموضوعات التي يبحث عنها المسلمين بشكل مستمر خلال الساعات الماضية، وذلك إستعدادًا لهذا اليوم العظيم للتقرب إلى الله بالدعاء والصلاه.

ووفقًا للحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، أن موعد وقفة عرفة 2024، من المقرر أن تكون في يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 المقبل، وذلك بعد استطلاع ستجريه وزارة الأوقاف المصرية، وفي السطور التالية يرصد “الدستور” لقراءة موعد أبرز الادعية المستجابه في يوم عرفات وموعد أول أيام عيد الأضحى، إليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

موعد وقفة عرفات 1445

تشير الحسابات الفلكية إلى أن موعد وقفة عرفات 1445 سيكون يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024

فلذلك فإن وقفة عرفات وأيام عيد الأضحى المبارك على النحو التالي:

وقفة عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو الجاري حيث يتجمع الحجاج في صعيد عرفات للتضرع والدعاء لله، ذروة مناسك الحج.

أول أيام عيد الأضحى يوم الأحد 16 يونيو 2024

بداية الاحتفالات بذبح الأضاحي وتوزيعها.

ثاني أيام عيد الأضحى يوم الاثنين 17 يونيو وثالث أيام عيد الأضحى سيكون يوم الثلاثاء، 18 يونيو ورابع أيام عيد الأضحى ستوافق يوم الأربعاء، 19 يونيو.

أبرز الادعية المستجابه في يوم عرفات

اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا مغفرة وعتقًا من النار.

اللهم ارحمنا واغفر لنا وتقبل منا.

اللهم اجعل هذا اليوم يومًا يرفع به فيه الدرجات، وينزل به فيه الحزم.

اللهم اغفر لي ولوالديّ ولجميع المسلمين والمسلمات.

اللهم تقبل منا صالح الأعمال وأعنا على الصيام والقيام.

اللهم طهر قلوبنا وأذهاننا وأفئدتنا من كل شيء يعصي رضاك.

اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، وأعنا على الطاعة والإخلاص.

اللهم اجعلنا من أولئك الذين يدعونك ويستجيب لهم.

اللهم زدنا في الإيمان واليقين، وارحمنا برحمتك الواسعة.

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