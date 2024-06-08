رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024.. وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

ازداد مؤشر البحث عبر محرك البحث جوجل عن رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 خلال الفترة الأخيرة حيث بدأ التقديم للعام الدراسي الجديد 2024/2025 لأولى ابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم لمدة شهر مع الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اخر موعد للتقديم لأولى ابتدائي 2024 يكون يوم 30 يونيو 2024 الجاري، موضحة رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 سيكون من خلال هذا الرابط (من هنا).

ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم علي ضرورة الالتزام بعدة ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، والتي جاءت كالتالي:-

لابد أن الطفل المتقدم يكون عمره ما بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات، كما يمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات في حال وجود أماكن شاغرة، يجب أن يراعي ولي الأمر كتابة الرغبات مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من هذا الموعد ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني.

كما أن القبول الأساسي للطفل يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات وليس عند التقديم إلكترونيا فقط، وعلى ولى الأمر متابعة قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حسب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024، ويتم فتح باب التقدم بالملف الورقي للجان المشكلة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو وفق الترتيب على الموقع الإلكتروني ويتم اصطحاب الطفل عند تقديم الأوراق وذلك لعمل مقابلة له.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

بعد ظهور نتيجة التنسيق يجب طباعة الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة.

تقديم شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المقبول وصور منها.

صورة البطاقة الشخصية لوالدي التلميذ (سارية).

8 من صور مقاس 4×6 للتلميذ.

وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان التلميذ.

وفي حالة عدم وجود “وصل كهرباء” أو “مياه” ويمكن إرفاق صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري، وذلك بتاريخ عام سابق ويكون مع إحضار الأصل للاطلاع.

ختم البطاقة الصحية المرفقة، وذلك بملف التقديم.

الطوابع الصحية اللازم.

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