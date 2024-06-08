السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024.. وكيفية التقديم والأوراق المطلوبة

رابط التقديم للصف
رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

ازداد مؤشر البحث عبر محرك البحث جوجل عن  رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 خلال الفترة الأخيرة حيث بدأ التقديم للعام الدراسي الجديد 2024/2025 لأولى ابتدائي ورياض الأطفال في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، يوم السبت الماضي، ومن المقرر أن تستمر فترة التقديم لمدة شهر مع الالتزام بعدد من الضوابط والقواعد للقبول بـ تقديم المدارس الحكومية 2024 والرسمية لغات والخاصة.

رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن اخر موعد للتقديم لأولى ابتدائي 2024 يكون يوم 30 يونيو 2024 الجاري، موضحة رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2024 سيكون من خلال هذا الرابط (من هنا).

سعر الذهب اليوم السبت 8-6-2024 فى مصر للبيع والشراء

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 8-6-2024

ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024

وأكدت  وزارة التربية والتعليم علي ضرورة الالتزام بعدة ضوابط للتقديم للصف الأول الابتدائي 2024 ومرحلة رياض الأطفال للطلاب في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة، والتي جاءت كالتالي:-

 لابد أن الطفل المتقدم  يكون عمره  ما بين من الرابعة والسادسة بفصول رياض الأطفال ويكون القبول تنازليا على الحد الأدنى المقرر ولا يقبل أطفال تقل أعمارهم عن أربع سنوات، كما يمكن قبول أطفال بالمستوى الثاني برياض الأطفال بشرط ألا يقل سنهم عن خمس سنوات في حال وجود أماكن شاغرة، يجب أن يراعي ولي الأمر كتابة الرغبات مع الالتزام بالمربع السكني للمدرسة المتقدم إليها ولا يجوز الاستثناء من هذا الموعد ويمكن للمدارس مساعدة ولي الأمر في التسجيل الإلكتروني.

txt

الآن.. تقديم الصف الأول الثانوي 2024 إلكتروني وتنسيق الثانوية العامة

txt

تقديم الصف الاول الابتدائي الأزهري 2024

كما أن  القبول الأساسي  للطفل يكون بعد إعلان نتائج التنسيق وتقديم الملف الورقي ومراجعته بالمدرسة وسداد المصروفات وليس عند التقديم إلكترونيا فقط، وعلى ولى الأمر متابعة قبول الطفل من عدمه مع كتابة إقرار بذلك عند تقديمه الملف الورقي بالمدرسة مع إدارة المدرسة المتقدم إليها ويكون حسب السن للقبول برياض الأطفال حتى أول أكتوبر 2024، ويتم فتح باب التقدم بالملف الورقي للجان المشكلة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 يوليو وفق الترتيب على الموقع الإلكتروني ويتم اصطحاب الطفل عند تقديم الأوراق وذلك لعمل مقابلة له.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الابتدائي 2024

  • بعد ظهور نتيجة التنسيق يجب طباعة الاستمارة الإلكترونية التي تم تسجيلها وإرفاقها بالمستندات المطلوبة.
  • تقديم شهادة ميلاد حديثة للتلميذ المقبول وصور منها.
  • صورة البطاقة الشخصية لوالدي التلميذ (سارية).
  • 8 من صور مقاس 4×6 للتلميذ.
  • وصل مياه أو كهرباء أو فاتورة التليفون الأرضي باسم الأب أو الجد للأب وذلك للتأكد من عنوان التلميذ.
  • وفي حالة عدم وجود “وصل كهرباء” أو “مياه” ويمكن إرفاق صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري، وذلك بتاريخ عام سابق ويكون مع إحضار الأصل للاطلاع.
  • ختم البطاقة الصحية المرفقة، وذلك بملف التقديم.
  • الطوابع الصحية اللازم.

اقرأ أيضا 

سجل الآن.. رابط تقديم الصف الأول الأزهر للمدارس الحكومية 2024

رابط التقديم للصف الاول الابتدائي التقديم للصف الاول الابتدائي الأول الابتدائي 2024 المدارس الحكومية رياض الاطفال

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

فوز فريق طب عين شمس بالمركز الثانى فى مسابقة أفضل poster علمي

الخشت والسفير الفرنسى يفتتحان المكتب الوطنى للوكالة الفرانكوفونية بجامعة القاهرة الدولية

انضمام جامعة العلمين الدولية إلى تصنيف التأثير لمؤسسة تايمز للتعليم العالي لعام 2024

التعليم العالى: تنفيذ العديد من المُبادرات والمشاريع لتعزيز الأمن السيبرانى وتوعية الطلاب

جامعة حلوان تحصد جائزة جامعة الأمير محمد بن فهد لأفضل إنتاج علمي يخدم التنمية المجتمعية

وزير التعليم العالى يناقش مع سفير ألمانيا سبل التوسع فى برامج التعاون

التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025

الأكثر قراءة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 فى حادث تصادم بالدقهلية

أسعار الخبز المدعم والحر والفينو بعد القرار الأخير للحكومة.. وعدد الأرغفة المستحقة للفرد

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2024 بالاسم ورقم الجلوس

رابط متاح| بوابة الأزهر الإلكترونية للنتائج 2024 نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية

السعودية حددتها رسميًا.. موعد وقفة عرفة 2024

عاجل| مروان عطية على رادار الرائد السعودى.. وموقف اللاعب من الرحيل عن الأهلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بلينكن يا حبيبى!

مدحت بشاى

البطريرك المصرى وشهادته الوطنية

صفاء النجار

معرض أبوظبى الدولى للكتاب «5»

ماجد حبته

احتفالات إنزال نورماندى!

محمد الراعي

منتخب حسام كسب الرهان رغم العراقيل ودلع النجوم

إبراهيم عبدالفتاح

الوحيدة فى ليلتها الأولى مع الحنين

محمد عبدالعزيز

مَن يُمثل الوزراء الجدد ويقدمهم للإعلام؟

حسين دعسة

بعيدا عن إيقاف الحرب.. الولايات المتحدة تفلس فى المعركة

صور

«الشقيانين في الشوارع».. أبطال تحت أشعة الشمس

منتدى حرف

ليلة الخميس.. «تريزيجيه جول» العريس أمام بوركينافاسو

محطة تل أبيب

المزيد

أبعد نقطة| صواريخ حزب الله تصل عمق إسرائيل.. وجيش الاحتلال يفشل فى المواجهة

هيئة البث الإسرائيلية: ثمن الحرب مع حزب الله سيكون باهظًا

تفكك ائتلاف نتنياهو.. جانتس يعلن انسحابه من حكومة الحرب خلال ساعات