أزهري يوضح فضل الصيام والعبادات في العشر الأوائل من ذي الحجة

قال الشيخ إبراهيم شعراوي أحد علماء الأزهر الشريف، إن أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أيام ذكر وتلاوة قرآن وصيام وتكبير، مؤكدًا أن من لا يدرك رحمة الله فالباب انفتح له في العشر الأوائل من ذي الحجة ومن قصر في شهر رمضان أمامه فرصة لاغتنام الحسنات والبركة.

وأضاف “شعراوي” اليوم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المُذاع عبر قناة "dmc"، أن العشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا، قائلًا: “يقول سيدنا النبي خير أيام الدنيا هي أيام العشر.. ويقول العلماء إن الأيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي أفضل عند الله من نهار العشر الأواخر من شهر رمضان”.

وأكد أن صيام العشر الأوائل من ذي الحجة سنة، ومن يستطيع الصيام الأيام كاملة يكتب الله له الأجر والثواب، وغير القادر على الصيام من الممكن أنّ يصوم يوما ويفطر يوما أو يصوم يومي الاثنين والخميس أو يصوم يوم عرفة فقط، وإذا كان غير قادر على الصيام عليه أنّ يطعم مسكينا عن كل يوم صيام من أيام العشر الأوائل منذ ذي الحجة ليكتب الله له الثواب.