السبت 08 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط عنصر خطر في أسوان بأسلحة ومخدرات

ضبط متهم
ضبط متهم

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه في عدد من القضايا أبرزها "سلاح – شروع في قتل – حريق عمد" – وسبق اتهامه في قضيتين) بالاتجار في المواد المخدرة. 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة أول أسوان بحوزته (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدري "الحشيش، الهيدرو"– سلاح أبيض). 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أجهزة وزارة الداخلية العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية معلومات وتحريات

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