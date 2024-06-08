سقوط عنصر خطر في أسوان بأسلحة ومخدرات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة - محكوم عليه في عدد من القضايا أبرزها "سلاح – شروع في قتل – حريق عمد" – وسبق اتهامه في قضيتين) بالاتجار في المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه بدائرة قسم شرطة أول أسوان بحوزته (2 بندقية خرطوش وعدد من الطلقات – كمية من مخدري "الحشيش، الهيدرو"– سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.