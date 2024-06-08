السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا تتميز القاهرة تاريخيًا وأثريًا؟.. أستاذ تاريخ يُجيب

الدكتور جمال عبدالرحيم
الدكتور جمال عبدالرحيم

أكد الدكتور جمال عبدالرحيم، أستاذ الآثار الإسلامية بجامعة القاهرة، أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختيار القاهرة لتكون عاصمة السياحة الإسلامية على مستوى العالم الإسلامي، مؤكدًا أن القاهرة تمتلك مقومات سياحية غير موجودة في أي عاصمة أخرى، وتضم آثارا إسلامية غير موجودة بأي مكان في العالم.
وأضاف “عبدالرحيم” اليوم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر قناة "dmc"، أن القاهرة هي بوتقة تجتمع بها كل العناصر الإسلامية، والتي تضم معالم إندونسية ومغربية وتونسية وتركية عثمانية وآسيوية، ولذلك شهدت الدورة الـ12 للمؤتمر الإسلامي لوزراء السياحة إجماعا على اختيار القاهرة لتكون عاصمة للسياحة الإسلامية لوجود مقاومات أثرية إسلامية، كما أن بها كل صور الفنون والعمارة الموجودة في مدن العالم الإسلامي.
وأكد أستاذ الآثار، أن مصر تتميز عن أي عاصمة أخرى بالتراث المعماري المتنوع، وهناك مساجد ومدارس لتدريس المذاهب الأربعة.
 

8 الصبح DMC عاصمة السياحة الإسلامية السياحة الإسلامية القاهرة العناصر الإسلامية مقاومات أثرية

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