"بنها للصناعات الإلكترونية" تُوعِّى العاملين بالحقوق والواجبات

نظمت شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربى)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، برئاسة المهندس طارق العباسي، ندوة تثقيفية للعاملين بالشركة حول الحقوق والواجبات واشتراطات السلامة والصحة المهنية، بالتنسيق مع منظمة الهلال الأحمر المصري ومحافظة القليوبية، في إطار توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية في مختلف مجالات المعرفة للعاملين والعاملات بالجهات التابعة.

وقال محمد عيد بكر، المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه في بداية الندوة نقل رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 144 الحربي) تحيات الوزير محمد صلاح لكافة العاملين، وحثهم على بذل المزيد من العطاء والجهد من أجل المساهمة في رفعة شأن الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع زملائهم بالشركات الشقيقة، ثم قامت الدكتورة نجلاء فتحي فرماوي مدير وحدة حقوق الإنسان والمبادرات الشبابية بمكتب محافظ القليوبية بإجراء عرض تقديمي استهدف تعريف العاملين بالإجراءات الأمنية وضرورة اتباع اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وكذلك القواعد المعمول بها في ترقية العاملين وغيرها من الأمور الإدارية الأخرى.

عدم تداول أى معلومات تخص الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعى

أوضح بكر أنه تمت توعية العاملين بضرورة عدم تداول أية معلومات تخص الشركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من المواقع غير المؤمنة، والتعريف بجرائم الابتزاز الإلكتروني والتي تعدّ من الجرائم السيبرانية.

وفي سياق آخر، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الإنتاج الحربي، إلى أن المهندس محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية (مصنع 63 الحربي)، حرص على تنظيم اجتماع مع عدد من العاملين من مختلف القطاعات، بحضور قيادات الشركة من رؤساء القطاعات ورؤساء اللجان.

وقال إن هذا اللقاء يأتي في إطار الحرص على تنفيذ توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة قيام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة بعقد اجتماعات دورية مع العاملين لإطلاعهم على الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها، وإشراكهم في عملية صُنع القرار والاستماع إلى مطالبهم ومقترحاتهم المتعلقة بعمليات التصنيع وكذلك تكريم العاملين المتميزين في أداء عملهم.

لفت بكر إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة (مصنع 63 الحربي) استهل اللقاء بكلمة افتتاحية نقل خلالها تحيات وزير الدولة للإنتاج الحربي للعاملين وتوجيهاته بضرورة الحرص على التكاتف معا والعمل كأسرة واحدة ونبذ الخلافات الشخصية للنهوض بالشركة وتحقيق معدلات أفضل من الإنتاج مع الحرص الشديد في تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية.

وقام المهندس محمد العشماوي، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للصناعات غير الحديدية خلال اللقاء، باستعراض آخر المستجدات المتعلقة بالمشروعات الجاري تنفيذها، مشددا على وجوب الالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لإنهاء كل المشروعات، موجها بضرورة الالتزام بارتداء مهمات الأمان واتباع إجراءات الصحة المهنية للحفاظ على سلامة العامل الذي يعد رأس مال الشركة.

كما قام رئيس مجلس إدارة الشركة بتكريم 9 رؤساء قطاعات و25 عاملا متميزا في أداء عملهم خلال شهر مايو، فضلا عن تكريم سحر رزق محمد الأم المثالية على مستوى الشركة، منوها إلى أن هذه التكريمات تأتي في ضوء الحرص على إثابة المتميزين بالشركة على جهودهم وتشجيع جميع العاملين على بذل أقصى جهد ممكن وتحسين الأداء لإعلاء اسم الشركة والحفاظ على مكانتها كواحدة من أهم الشركات الرائدة في مجالات عملها.