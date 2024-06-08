فضل صيام وقفة عرفات 1445 والأعمال المستحبة في عشر ذي الحجة

فضل صيام وقفة عرفات 1445 التاسع من ذي الحجة يعد من أعظم الفضائل في الإسلام حيث تعتبر العشر الأوائل من ذي الحجة فترة مباركة وعظيمة لجميع المسلمين في العالم لذلك، يتطلع الكثيرون لمعرفة فضل هذه الأيام وفضل صيام وقفة عرفات 1445 وأفضل الأعمال فيها.

فضل صيام وقفة عرفات 1445

ننشر فضل صيام يوم وقفة عرفات 1445 من أفضل الأعمال التي يمكن للمسلم أن يقوم بها في هذه الأيام المباركة، لما له من فضل عظيم وأجر كبير.

فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم العديد من الأحاديث التي تُبيّن فضل صيام يوم عرفت 1445، منها:-

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء" رواه البخاري.

وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "صيام يوم عرفة مكفر للذنوب التي قبله والتي بعده، وصيام يوم عرفة كصيام سنة" رواه الترمذي.

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم يوم عرفة تطوعًا" رواه أبو داود.

حكم صيام وقفة عرفات

أكدت دار الإفتاء أن صيام وقفة عرفات، لغير الحجاج، سنة مؤكدة، يعود ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله صامه وحث عليه، واتفق الفقهاء على استحباب صيام يوم عرفة لغير الحجاج.

أما بالنسبة للحجاج، فجمهور الفقهاء -المالكية والشافعية والحنابلة- ذهبوا إلى عدم استحباب صوم يوم عرفة للحجاج.



أقرأ أيضا: موعد وقفة عرفات 2024 بالميلادى

موعد وقفة عرفات 2024 وفضل صيام اليوم التاسع من ذي الحجة



الأعمال المستحبة في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة

في العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، تتجلى فضائل عظيمة للمسلمين حول العالم، حيث تمتاز هذه الأيام بالقرب من الله والفرصة لتقديم الأعمال الصالحة والمستحبة إليكم بعض الأعمال المستحبة في هذه الأيام المباركة:

صيام الأيام التسعة الأولى، وخاصة يوم عرفة، الذي يكفر الله به سنتين من الذنوب.

التسبيح والتكبير والتهليل، وذكر الله بكل أشكال العبادة.

الإكثار من الصلاة والقراءة القرآنية والتفكر في معانيه.

أداء الحج لمن استطاع وكانت له القدرة، وإذا أدى الحج فله أداء العمرة أيضًا.

ذبح الأضحية يوم النحر، تعبيرًا عن الولاء والطاعة لله.

التوبة الصادقة والاستغفار، والعودة إلى طريق الخير والبركة.

الصدقة ومساعدة المحتاجين والفقراء في هذه الأيام المباركة.

الحرص على صلة الأرحام والتواصل مع الأهل والأقارب.

الابتهال والدعاء إلى الله بالمغفرة والرحمة والعتق من النار.

اقرأ أيضا

موعد وقفة عرفات 2024 بالميلادى