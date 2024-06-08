السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء ورقم الجلوس.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2024 الترم الثاني

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2024

ظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية الان ويمكنك الاستعلام عنها هنا عبرا هذا الرابط  واهني جريدة وموقع الدستور جميع الطلاب الناجحين، ويتصدر الي الان البحث على محركات البحث، عن نتيجة طلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2024 الترم الثاني.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية 2024 الترم الثاني

وكان قد أكد محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية أن نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024، سوف يتم إعلانها السبت  وهو ما تم بالفعل  بعد أن أتم الكونترول بإنهاء رصد الدرجات واعتمادها من محافظ المنوفية.

وأضاف محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية في تصريحاته لموقع "الدستور" ان تأخر ظهور النتيجه يرجع لان محافظة المنوفيه تعتمد على كنترول واحد مركزي يتم تجميع فيه جميع أدارت المدريه، وأكد انه في الخطه القادمه سوف يتم توزيع الكنترول على عدة قطاعات حتى يتم إنجاز مهام الكنترول اسرع كبقية المحافظات الأخرى، الإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024.

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وأضاف وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية محمود الفولي، أن نتيجة الشهاده الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024 مبشره جدا كالمعتاد من أبناء محافظة المنوفية، وحصل العديد من الطلاب في الرصد الأول على درجات جيده. 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالمنوفية 2024

ومن خلال هذا الرابط (من هنا) اتبع الخطوات المتتالية حتى تحصل على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024. 

و أكد الفولي ان مدرية التربية والتعليم في المنوفية تعمل على قدم وساق من أجل مصلحة الطلاب حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقة في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية الترم الثاني 2024.

و أضاف الفولي ان المديرية تابعت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة  بالمنوفية الترم الثاني 2024، من خلال غرفة العمليات المركزية بالمديرية التابعة، والتي كانت ترصد كل صغيره وكبيره لضمان مرور العملية الامتحانية، على أكمل وجه.

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