السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم: مسابقة جديدة نهاية يونيو الجارى للإعلان عن استكمال أعداد وظائف معلم مساعد

الدكتور رضا حجازى
الدكتور رضا حجازى

تسلم الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم مساعد فصل، لتقوم الوزارة بإعمال شئونها في استئناف باقي مراحل المسابقة.

 

تسليم النتيجة 

جاء ذلك خلال استقبال وزير التربية والتعليم، رئيس الجهاز، لتسلم النتيجة، حيث وجه الدكتور رضا حجازي الشكر للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على حسن تنفيذ وإدارة المسابقة التي أسهمت في اختصار زمن المسابقة الذي كان يمتد لبضع سنوات سابقًا، بجانب الآلية المتميزة والمحوكمة لمنظومة المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز، التي أسهمت في اختيار أكفأ العناصر المتقدمة لشغل الوظائف.

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ومن جانبه، أعلن الدكتور صالح الشيخ عن أن عدد المتقدمين للمسابقة التي أعلن عنها الجهاز خلال شهر يناير ٢٠٢٤ بلغ ٨٩٩٩٩ متقدما، انطبقت الشروط على ٤٢٦٤٩ متقدما، حضر منهم الامتحان الإلكترونى ٣٥٥٧١، واجتاز الامتحان الالكتروني ١٠٢٨٦ متقدمًا، وعقب إعلان النتائج تم فتح باب التظلم من المسابقة لمدة أسبوعين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى عدد ٩٣٤ تظلما وتم إبلاغ النتيجة للمتقدمين المتظلمين وذلك كله عبر بوابة الوظائف الحكومية.

واتفق الوزيران على إجراء مسابقة جديدة سيعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بنهاية شهر يونيو الجاري، وتشمل الإعلان عن أعداد الوظائف التي لم يتم شغلها خلال المسابقات التي تم تنفيذها لشغل وظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم منذ شهر يوليو ٢٠٢٢، ومن المقرر أن تضمن تخصصات معلم مساعد رياض الأطفال ومعلم مساعد فصل.

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الجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يجري مسابقات سنوية لصالح وزارة التربية والتعليم بدءا من عام ٢٠٢٢ ولمدة ٥ سنوات بإجمالي ١٥٠ ألف معلم، وذلك وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة، الدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، والمستشار أشرف سيد، المستشار القانوني للوزارة، وشادي زلطة، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، والأستاذ يسري محمود، مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية.

وحضر من جانب الجهاز، المستشار محمد عابد، المستشار القانوني للجهاز، ونسمة الخطيب، المستشار الإعلامي للجهاز، ومارينا ثروت، معاون رئيس الجهاز لتقييم القدرات، ومحمد فيصل، معاون رئيس الجهاز للتدريب وبناء القدرات، ونرمين جمال، وكيل الجهاز للتوظيف الحكومي ومحمد الحسين، عضو الجهاز.

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظيفة معلم مساعد فصل الدكتور رضا حجازي إعلان النتائج النتيجة للمتقدمين المتظلمين نتيجة مسابقة شغل 11114 وظيفة معلم

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