يبحث عن أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم السبت 8 يونيو 2024 محبي الدواجن حيث شهدت الأسعار حالة من الاستقرار في مستهل التعاملات مع بداية الأسبوع، حيث سجلت أسعارها 91 جنيه للكيلو في البورصة الرئيسية داخل بورصة الدواجن، ولكن شهدت أسعار البيض ارتفاع طفيف ليسجل أسعره 145 جنيه في المزرعة اليوم السبت.

أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم السبت 8 يونيو 2024

وتقدم الدستور إلي متابعيها أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض اليوم السبت 8 يونيو 2024 والتي جاءت كالتالي:-

لحم الفراخ البيضاء: يسجل سعره اليوم السبت مابين 90 جنيه 91 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن ويصل للمستهلك بسعر يصل إلي 105 جنيه لليكلو.

لحم الفراخ الساسو:يسجل سعره اليوم السبت مابين111 جنيه 112 جنيه للكيلو في بورصة الدواجن ويصل للمستهلك بسعر يصل إلي 122 جنيه لليكلو.

لحم الفراخ البلدي: يسجل سعره اليوم السبت مابين 115 جنيه 120 جنيه، للكيلو في بورصة الدواجن ويصل للمستهلك بسعر يصل إلي 130 جنيه لليكلو.

لحم أمهات أبيض:يسجل سعره اليوم السبت 70 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 8 يونيو 2024

كتكوت أبيض شركات عمريوم 27 جنيه 34 جنيه

كتكوت أبيض قطعان عمريوم 22 جنيه 22.25 جنيه

كتكوت ساسو عمريوم 18 جنيه 19 جنيه كتكوت

ساسو بيور عمريوم 19 جنيه 20 جنيه

كتكوت بلدي حر عمريوم 7 جنيه 8 جنيه

كتكوت هجين عمريوم 15 جنيه 16 جنيه

كتكوت جيل ثاني عمريوم 16.5 جنيه 17.5 جنيه

كتكوت روزي بيور عمريوم 16.5 جنيه 17.5 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم السبت

كتكوت بط فرنساوي عمريوم 14.5 جنيه 15.5 جنيه

كتكوت بط مسكوفي عمريوم 43 جنيه 44 جنيه

كتكوت بط مولارد عمريوم 25.00 جنيه 25.75 جنيه

أسعار البيض اليوم السبت 8 يونيو

سجلت أسعاركرتونه البيض أحمر 142 جنيه 145 جنيه

سجلت أسعاركرتونه البيض أبيض 141 جنيه 142 جنيه

سجلت أسعاركرتونه البيض بلدي 129 جنيه 130 جنيه

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