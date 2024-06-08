"القاهرة الإخبارية": صفارات الإنذار تدوى فى مستوطنة زرعيت فى الجليل الغربى

أكد إعلام إسرائيلي أن صفارات الإنذار تدوي في مستوطنة زرعيت في الجليل الغربي، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وأكد إعلام فلسطيني ارتقاء شهداء وسقوط جرحى، جراء استهداف قوات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وفق نبأ عاجل أذاعته "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.