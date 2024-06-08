رسالة عاجلة من رئيس البعثة الرسمية للحاج المصريين

ناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، جموع حجاج البعثة المصرية ارتداء بطاقة "نُسك" الذكية، وكارت التعارف الخاص بالحجاج في جميع تحركاتهم، وفقا لتعليمات السلطات السعودية.

وأوضح في تصريحات صحفية اليوم السبت، أن السلطات السعودية قامت هذا العام بإطلاق بطاقة "نُسك" الذكية لتمييز الحجاج النظاميين الحاصلين على تأشيرات الحج، مؤكدا ضرورة ارتداء جميع الحجاج المصريين لها في جميع تحركاتهم داخل المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء البعثات النوعية الثلاث، سواء القرعة أو التضامن أو السياحة، بضرورة وضع ملصقات داخل أماكن واضحة ومميزة بفنادق الحجاج، تذكرهم بضرورة ارتداء بطاقة "نُسك" الذكية، وكارت التعارف، عند الخروج من فنادق الإقامة، مشددا على أنه لن يسمح بدخول منطقة المشاعر المقدسة لأي شخص لا يرتدي تلك البطاقة.

ولفت إلى أن بطاقة "نُسك" الذكية هي مستند تعريفي للحاج، فهي الإثبات الرسمي الوحيد المعتمد للحاج النظامي في منطقة المشاعر المقدسة، ويتم عبرها الحصول على كافة المعلومات الشخصية والصحية للحاج، وبيانات السكن، بجانب معلومات التواصل مع مسئول بعثته والشركة المختصة بتقديم الخدمات له.

وفي السياق ذاته، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية عن وصول أكثر من 38 ألف حاج من بعثة الحج المصرية إلى الأراضي المقدسة حتى الآن.

إجمالى أعداد الحجاج

وأوضح أن إجمالي عدد حجاج القرعة الذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة بلغ 13 ألفا و655 حاجا حتى الآن، فيما بلغ إجمالي عدد حجاج بعثة التضامن 19 ألفا و211 حاجا، بينما بلغ إجمالي عدد حجاج بعثة السياحة 5 آلاف و251 حاجا.

وأكد استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية لاستكمال نقل جميع الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى استمرار تفويج الحجاج من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة، لافتا إلى أن آخر أفواج حجاج بعثتي القرعة والتضامن سيصل من أرض الوطن إلى الأراضي المقدسة بعد غدٍ الإثنين، فيما يتوالى وصول حجاج بعثة السياحة خلال الأيام المقبلة.

وناشد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، الحجاج المصريين الالتزام بالضوابط التي سبق الإعلان عنها، والمعمول بها فى الأراضي المقدسة، والتي تصب جميعها فى مصلحة ضيوف الرحمن وتضمن سلامتهم وراحتهم خلال تأدية المناسك.