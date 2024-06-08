كلاكيت ثانى مرة.. منتخب بولندا يستبعد ميليك من بطولة يورو 2024 للإصابة

تلقى منتخب بولندا الأول لكرة القدم، صدمة قوية بإصابة نجمه أركاديوز ميليك، مهاجم يوفنتوس، وغيابه عن بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

ومن المقرر أن تنطلق منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو وحتى يوم 14 يوليو المقبل.

إصابة أركاديوز ميليك في مباراة بولندا وأوكرانيا الودية

وتعرّض أركاديوز ميليك لإصابة قوية خلال مشاركته في مباراة منتخب بلاده بولندا أمام أوكرانيا الودية، والتي أقيمت مساء أمس الجمعة، ضمن استعدادات المنتخبان لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، والتي انتهت بفوز بولندا بنتيجة 3-1.

وتقدم منتخب بولندا بثلاثية نظيفة في الشوط الأول من اللقاء، بفضل أهداف كل من والوكيويس وزيلينسكي ورومانكزوك (في الدقائق 11 و16 و30)، بينما سجل دوفبيك هدف أوكرانيا الوحيد في الدقيقة 42 من زمن اللقاء.

وتعرّض أركاديوز ميليك للإصابة بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة، وذلك بعد التحام قوي مع رسلان مالينوفسكي، لاعب أوكرانيا، ليضطر للخروج من أرض الملعب بمساعدة الطاقم الطبي.

تأكد غياب أركاديوز ميليك عن بطولة يورو 2024

وبناءً عليه، أعلن ميشال بروبييرز، المدير الفني لمنتخب بولندا، أن إصابة ميليك قوية، ولن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب.

وأوضح ميشال بروبييرز، أن منتخب بولندا سيفقد خدمات ميليك، مؤكدًا أنه تم استبعاد اللاعب من بطولة يورو 2024.

يذكر أن ميليك كان قد تعرّض لإصابة قوية أيضًا، أجبرته على الغياب عن بطولة يورو 2020 الماضية.

مجموعة منتخب بولندا في يورو 2024

ويتواجد منتخب بولندا حاليًا في المجموعة الرابعة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات فرنسا، هولندا والنمسا.

بينما يتواجد منتخب أوكرانيا في المجموعة الخامسة من بطولة يورو 2024، والتي تضم منتخبات بلجيكا، سلوفاكيا ورومانيا.