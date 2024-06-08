مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة.. هدية الرئيس السيسي إلى بني سويف

شهدت محافظة بني سويف، خلال الفترة الماضية، افتتاح مجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة بمنطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة والذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كهدية للمحافظة، ضمن عدد من المجمعات تم افتتاحها في ذلك الوقت.

المجمع على مساحة 70 فدان

يقع المجمع على مساحة 70 فدانًا ويضم 266 وحدة صناعية موزعة على 20 هنجرًا، بمساحات متفاوتة، مخصصة للاستخدام في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة، تشمل أنشطة غذائية، وكيماوية، وهندسية فضلا عن تفقده لمكونات المجمع وأقسامه الإدارية التي تتضمن مبان خدمية وإدارية، وبنك، منافذ بيع ومبنى للمعارض، وذلك بهدف التسويق لمنتجات المجمع الصناعي.

صرح صناعي كبير بتكلفة 856 مليون و62 ألف جنيه

بلغت تكلفة المجمع 856 مليون و62 ألف جنيه ليعد من أهم الصروح الصناعية لدعم المشروعات الصغيرة ويستهدف توفير منشات صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب، وتعزيز مساهمة القطاع في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

محافظ بنى سويف: المشروع يهدف لتوفير فرص عمل أمام الشباب

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المشروع حيث تهدف هذه المجمعات إلى توفير فرص عمل أمام الشباب وهو الهدف الذى يلقى دعمًا كاملًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف هذا التوجه توفير منشآت صناعية مرخصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمة القطاع فى النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة التنمية والإنتاج، وتعزيز قدرته على توفير فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب.

واستعرض محافظ بنى سويف حجم الإنشاءات والوحدات العاملة بالمنطقة لما لها دور كبير في توفير فرص عمل وتنمية قطاع الصناعة، وأن المجمع تم إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها الرئيس عبد الفتاح السيسي في العديد من المحافظات لدعم وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتطورة وتوفير فرص عمل للشباب.

وعبر عدد من أصحاب المصانع عن سعادتهم بافتتاح مجمع الصناعات ودعم الدولة لهم لافتتاح مصانع فى العديد من الصناعات المختلفة ما أدى إلى توفير فرص عمل للشباب وزيادة الدخل لهم، موجهين شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه بالصناعة داخل محافظات الصعيد ومنها بني سويف.