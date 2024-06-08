بالأسماء.. 6 مصابين فى انقلاب سيارة بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة، عند الكيلو ١٩٥، بمحافظة البحيرة.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادى النطرون يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الضبعة، عند الكيلو ١٩٥، مما نتجت عنه إصابة 6 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي.

أسماء المصابين فى الحادث

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة وادي النطرون لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة كل من: " ع.ا ٥ سنوات مقيمه بناحية أكتوبر بمحافظة الجيزة، مصابة بكدمات متعددة بالجسم، ع.م طفلة ٥ سنوات مقيمة بناحية أكتوبر بمحافظة الجيزة، مصابة بكدمات متعددة بالجسم، ر.ا ١٩ سنة مقيم بناحية أكتوبر بمحافظة الجيزة كدمات متعددة بالجسم، ع.ال ٤٥ سنة مقيمة بناحية أكتوبر بمحافظة الجيزة كدمات متعددة بالجسم، ف.ا ١٤ سنة مقيمة بناحية أكتوبر بمحافظة الجيزة كدمات متعددة بالجسم، ا.ا ١٥ سنة، مقيمة بناحية أكتوبر بمحافظة الجيزة كدمات متعددة بالجسم تحت الفحص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.