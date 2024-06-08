"متحدث الزراعة": ذبح الأضاحى داخل المجازر يضمن نظافة وسلامة اللحوم

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، الدكتور محمد القرش، أن ذبح الأضاحي داخل المجازر يضمن الحفاظ على نظافة وسلامة اللحوم المقدمة للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال القرش، اليوم السبت: "إن وزارة التنمية المحلية منعت الذبح في الشوارع وطبقت غرامات على من يخالف هذه القرارات، فذبح الأضاحي داخل المجازر يحافظ على سلامة اللحوم وجودتها"، مشيرا إلى تواجد الأطباء البيطريين داخل المجازر لفحص الماشية بالمجان قبل عملية الذبح وبعدها.

وأضاف: "يتواجد أكثر من 300 مجزر في كل أنحاء الجمهورية، منها مجزر البساتين الذي يعد من أكبر المجازر بالقاهرة الكبرى ويستوعب كل الذبائح"، مشيرا إلى أن متوسط سعر اللحوم الحمراء داخل المنافذ التابعة لوزارة الزراعة يبلغ 250 جنيها والمصنعات 240 جنيها.

وفي سياق آخر، كشف الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن تفاصيل إعلان الوزارة حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الأضحي.

وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، مع الإعلامية دينا عصمت، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، إن هناك اهتماما كبيرا بإتاحة الفرصة للراغبين باستيراد كميات من الخارج، وتم الموافقة على استيراد أكثر من 154 ألف رأس تدخل السوق خلال فترات الذروة من الطلب.

وأضاف أنه من خلال المنافذ السبعة للوزارة يتم ضخ كميات إضافية وتوفير مزيد من العرض للحوم ومنتجاتها لتلبية احتياجات المواطنين؛ لمنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأكد أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لتعظيم الإنتاج المحلي من اللحوم، مشيرًا إلى أن الدولة أقامت مشروعات كبيرة في هذا الصدد وبالتعاون مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الدولة كانت مهتمة بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لاستيراد اللحوم من الخارج، وذلك لتوفير كل احتياجات السوق خلال فترة الذروة، وتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم.