إحالة 7 أطباء للتحقيق خلال جولة مفاجئة لمدير الطب العلاجى بأسيوط

شنت مديرية الصحة بأسيوط جولة مفاجئة على المنشآت الصحية لمتابعة الأداء، وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشري المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.



جاء ذلك بناء على تكليفات الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بإعداد جولات مفاجئة على المنشآت الصحية في مختلف الأوقات، لمتابعة وتقييم الأداء على أرض الواقع.

استمرار أعمال اللجان الخاصة



من جانبه، أجرى الدكتور محمد جمال، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي بأسيوط، يرافقه المعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بأسيوط، زيارة لمستشفيات النساء والتوليد والأطفال وأسيوط العام "الشاملة"، حيث تلاحظ إقبال من المواطنين على الاستقبال العام، بالإضافة إلى ملاحظة عدد من السلبيات الفنية والإدارية.



وخلال جولته تفقد الاستقبال العام والعنايات والمبتسرين والأطفال والعمليات والأقسام الداخلية بالمستشفيات.



وتابعت اللجنة وقيمت الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع والتقت بعض المواطنين من مرافقين ومرضي مترددين على استقبال تلك المستشفيات، لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وبعض المرضي المحتجزين بالأقسام الداخلية بالمستشفيات.



وأسفرت الجولات عن إحالة عدد 7 أطباء من المكلفين بتقديم الخدمة الطبية للتحقيقات العاجلة بديوان المديرية منهم 2 طبيب بمستشفى النساء والتوليد والأطفال و5 أطباء بمستشفى أسيوط العام "الشاملة".



من جانبه، أكد الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على استمرار أعمال اللجان الخاصة بمتابعة وتقييم المنشآت الصحية ليلًا ونهارًا في مختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، لرصد وتقييم أداء الخدمات المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية سواء مستشفيات عامة أو مركزية أو نوعية أو وحدات صحية.

وأشار الدكتور محمد زين الدين حافظ إلى استمرار حملات التفتيش والمتابعة، لمراجعة مدى انتظام العمل في جميع المستشفيات وجودة تقديم الخدمة للمواطنين.

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة

جانب من الجولة