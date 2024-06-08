الكشف وتوفير العلاج لـ1620 مواطنًا ضمن قافلة طبية فى "على حمودة" ببنى سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

نتائج عمل القافلة

جاء ذلك خلال مناقشته تقريرًا، أعدته الدكتورة سماح أحمد جاد، وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومين بقرية على حمودة مركز ناصر مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة، النساء، الجلدية، تنظيم الأسرة)، وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1620 مريضًا، وصرف العلاج لهم بالمجان، واستقبل معمل الدم 51 حالة، معمل طفيليات 30، حالات الأشعة العادية 9، موجات فوق صوتية 120 حالة، وتحويل حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، واستصدار عدد 8 قرارات للعلاج على نفقة دولة.

وتضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، إنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

يذكر أن الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، بقيادة الدكتور ياسر خيرى الشرقاوى منسق القوافل، والدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.