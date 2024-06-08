السبت 08 يونيو 2024
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محمد الباز

ليست رفاهية.. 3 مخاطر تهدد الجلد دون واقى الشمس

واقى الشمس
واقى الشمس

قال الدكتور كرم علاَّم، أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، إنه عند الشعور بالحكة أو التقشير أو الإحمرار الشديد لا بد من الذهاب للطبيب على الفور، وتظهر في هذه الأعراض في الأماكن المعرضة للشمس، ويمكن أن تؤدي لحروق بالجلد.

وأضاف علام، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك أعراضا تحدث لكن بشكل تراكمي مثل تلف الجلد والشيخوخة المبكرة وسرطانات الجلد، يمكن أن يكون تأثيرها غير لحظي لكن تظهر مع تراكم التعرض للشمس.

التزام الظل فى فترات الحرارة الشديدة

وأوضح أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، أن منظمة الصحة العالمية توصي بشكل كبير جدًا بالتزام الظل في فترات الحرارة الشديدة، والانتظام على الكريمات الواقية من الشمس، والتي تقلل معدلات الإصابة بسرطان الجلد بشكل كبير بحوالي 90%.

وشدد أستاذ جراحة التجميل بجامعة سوهاج، على ضرورة الابتعاد عن التأثير المباشر للشمس، خاصة في الفترة من الساعة العاشرة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، منوهًا بأن استخدام واقي الشمس ليس رفاهية على الإطلاق، بل يحمي فعليًا من شيخوخة البشرة وتلفها وسرطان الجلد.

واقى الشمس استخدام واقي الشمس أستاذ تجميل مفأجاة حول استخدام واقي الشمس مهم ولا رفاهية

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